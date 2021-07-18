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健康毛囊生長快速，以剃刀除毛常常沒幾天就要重複一次。雖然剃刀最便宜方便，但也最容易刮不乾淨，殘留毛頭、黑點。坊間熱蠟除毛相當風行，黃馨慧醫師說明，熱蠟皆為物理性除毛，用不同的蠟固定住毛髮後用力拔除，難免產生細小傷口及毛囊炎，長久反覆進行容易導致色素沉澱，越除私密處可能越黑。拔除毛囊會造成部分毛量變少，不過破壞程度有限，頻率是一個月一次，並無法達到永久除毛。
私密處除毛 避免感染、改善異味
除掉腋毛、腿毛、修比基尼線，主要是外觀考量。不過台灣悶熱潮濕，有些人不喜歡悶熱感，也會選擇做私密處全除，女性生理期期間，經血也容易沾到私密處毛髮，較難清潔，容易感染的體質也可以考慮除毛，可能幫助減少發作頻率，也有改善異味效果。但是私密處比較敏感怕痛，此時舒適度的選擇就變成重要的考量。
雷射破壞毛囊 一年後清除九成毛髮
雷射除毛是以雷射破壞毛囊，讓毛髮生長速度變慢，越來越細，幾次之後達到斬草除根永久破壞的效果。和刮毛最大的差別在於，因毛囊萎縮，不會有黑頭殘留，且除後肌膚光滑柔細，雷射光同時也能美白去除色素。和熱蠟除毛主要的差別，是永久減量的效果，且痛感較低。
黃馨慧醫師進一步說明，想要永久除毛，不同部位需要的療程次數不同，加上每個人毛量和粗細不一樣，略有增減，不過腋下大概4至8堂療程就能永久除毛。
而私密處較為敏感，毛髮較粗，平均需要8堂減少毛量，要完全除乾淨需要10堂以上；小腿永久除毛的次數則介於兩者之間，約6至10次，隨著雷射除毛機器進步和普及，雷射除毛其實是愛美女生省時間和高cp值的好選擇。
雷射好壞怎麼選？ 取決於醫師專業與細心
目前市面機型商品名稱眾多，不過以基本原理分為亞歷山大雷射、二極體雷射（俗稱真空除毛）、脈衝光雷射。黃馨慧醫師表示，亞歷山大雷射原理的機器，公認除毛效果最好，但是疼痛感較明顯。真空除毛舒適度高，但是有些轉角、細小部位無法除乾淨。但機型也一直在改良，亞歷山大便在今年推出新機型，提升舒適度。
匯集許多使用者分享的經驗，加上自己的體驗，黃馨慧醫師分享，除毛疼痛程度，熱蠟私密處除毛、脈衝光，傳統亞歷山大雷射較痛。而亞歷山大改良機型與真空除毛，舒適感較佳，但相對價位略高。
毛囊有休眠期 雷射需數次療程
雷射除毛療程約為4至6週一次。黃馨慧醫師說明，因為毛囊有生長期、衰退期、休眠期，根據體表部位不同又有差別，如落腮鬍生長期約一年、休眠十週，腿毛生長期四個月、休眠期三個月，所以需多次療程，約半年確保所有毛囊都能被打到，就能一勞永逸。
坊間有許多廉價雷射除毛，單次能量施打較低，效果就會打折，反而需要更多次數才能永久除毛。效果要好除了選對機器，更重要的取決於醫師施打的能量和細心程度。能量越強，單次效果越好，打完如果隔天輕微發癢，毛囊略為紅腫，是最有效的程度；但是能量太強也會有反黑、灼傷的風險，如何打到最好效果的能量，得靠醫師的專業經驗拿捏。黃馨慧醫師也提醒，雷射除毛術後記得防曬，確實保濕，就會有個舒爽的夏天。
閨密女醫 整形外科黃馨慧醫師
醫美診所整形外科醫師
前台南奇美醫院整形外科總醫師
中華民國整形外科醫學會會員
資料來源：健康醫療網 聰明除毛攻略 整外女醫體驗解析雷射
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