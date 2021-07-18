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主動脈疾病患者擅自使用抗生素　小心增加1風險

主動脈疾病患者擅自使用抗生素　小心增加1風險
主動脈疾病患者擅自使用抗生素　小心增加1風險

健康醫療網

2021-07-18 12:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】一名58歲病患，8年前曾發生B型主動脈剝離，經血壓控制藥物治療後順利出院，持續門診追蹤。但他抽菸習慣未改，又不肯規律服藥，致血壓控制不佳，某日發燒不舒服懷疑感染，自行去藥房購買抗生素服用，凌晨突發劇烈撕裂性胸痛才緊急送醫，竟是慢性B型主動脈剝離進展為急性A型主動脈剝離，立即進行升主動脈置換修補手術後，現已平安出院。

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主動脈相關疾病　具高致死率

林口長庚心臟外科教授陳紹緯醫師表示，主動脈疾病包括主動脈瘤及主動脈剝離，是高致死率外科急症，常需及時的緊急手術治療以挽救病人生命；然而，在慢性主動脈疾病患者的用藥安全仍未有完整研究及治療指引。

為改善主動脈疾病的治療結果，林口長庚研究團隊針對台灣健保資料庫中31,570名主動脈瘤或主動脈剝離患者進行研究，結果發現使用口服氟喹諾酮類(FQ)抗生素會增加死亡或主動脈手術風險1.5～2倍。

FQ增加主動脈剝離風險　謹慎使用抗生素

氟喹諾酮(FQ)為臨床上最常用的抗生素之一，但近年已有多份研究報告指FQ可能增加主動脈瘤或剝離的發病風險，美國FDA也在2018年提出警語，建議高危險族群必須謹慎使用此類抗生素，以避免發生罕見但嚴重的副作用。

陳紹緯醫師指出，就目前的研究結果來看，氟喹諾酮(FQ)抗生素確實有可能增加主動脈疾病患者的風險，然而增加的風險並不高，病患不需要恐慌，建議在輕微感染時，除非是已無替代性抗生素的狀況下，FQ不應在主動脈疾病患者優先使用，但若在嚴重感染情況下，FQ仍是治療選擇之一。

定期至門診追蹤　避免病情惡化

陳紹緯教授提醒，主動脈疾病患者疫情在家也應注意血壓控制及用藥安全，若感到不適，千萬不可自行購買抗生素使用，以免危及性命。有主動脈疾病的病患，不論是否已經接受過手術治療，或是未經手術的慢性主動脈疾病患者，長期都有可能進展惡化，患者仍應規律至心臟外科門診追蹤檢查，並按時服藥與嚴格控制血壓。



資料來源：健康醫療網 主動脈疾病患者擅自使用抗生素　小心增加1風險

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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