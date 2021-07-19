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高爾夫球友必看　對全身有效的「鈴木一朗伸展」

高爾夫球友必看　對全身有效的「鈴木一朗伸展」
高爾夫球友必看　對全身有效的「鈴木一朗伸展」

健康醫療網

2021-07-19 10:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】常有球友表示打球後「 不只是腰痠背痛， 連肌肉也會拉傷。」大多數人的這種拉傷都是發生在右側腹。高爾夫是會動到下半身、腰的迴轉跟帶動手臂的全身運動。若用慣用手與上半身的力氣全力揮桿的時候，慣用手那邊的側腹就很容易出現疼痛症狀。 

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又痛又可怕的側腹痛　傷害預防屬伸展最有效果。

想要預防與改善，並非只是伸展肋骨周圍，使身側的柔軟性提升就能解決。也許伸展多少會讓肋骨周邊變得柔軟，但若只靠著上半身力量揮桿的話，結果還是會引發側腹疼痛。沒有讓下半身的動作帶動上半身的柔軟性，就無法從根本解決。

試著慢慢的將腰往前彎曲，當無法再往前時，若手指跟地板有15公分以上空隙的人，就是身體僵硬的證據，因打球造成側腹拉傷的可能性就較高。特別是大腿後方，大腿後肌的柔軟性不太夠而導致無法伸展，揮桿中就無法讓骨盆維持向前傾斜的狀態。

現代人坐在椅子上時間較長，大腿後肌就容易鬆弛，大腿肌會容易緊繃變硬。平常就要伸展大腿肌維持軀幹的柔軟性。這裡想推薦的是鈴木一朗有名的「肩膀&髖關節伸展」。對髖關節、骨盆周圍、肋骨周圍、肩膀周圍、膝蓋周圍與從下半身到上半身都有均勻伸展的效果。當然對大腿後肌也有效，在球局前後都來做做看吧。

現在立刻開始！　最適合中高齡球友的全身伸展

左右各30秒，2個1組，每天做3～4組吧。球局前後的的「鈴木一朗伸展」是必要的。每天做3組以上的話就能防止傷害。

臉面向前方，上半身維持站立姿勢。雙腳打開，膝蓋向外，腰部下降。兩手放在膝蓋上，肩膀向前推出扭動腰部。

別府諸兄 醫師

Beppu Moroe／上馬整形外科診所院長，公益財團法人日本髖關節研究振興財團理事長，聖瑪麗安娜醫學大學名譽教授，公共財團法人日本網球協會醫事委員會委員長，公共財團法人東京奧運．殘障奧運競技大會組織委員會網球．輪椅網球選手用醫療管理者。

（文章授權提供／ALBA高爾夫雜誌第79期）

資料來源：https://www.albagolf.com.tw/zh-tw/



資料來源：健康醫療網 高爾夫球友必看　對全身有效的「鈴木一朗伸展」

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