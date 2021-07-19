▲ 尋找最速「賽車電玩高手」！Toyota GT Cup Taiwan 2021 下戰帖！

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TGR GT Cup 2021 自 4 月起展開七場資格賽，車手玩家在每場賽事都可以駕駛 ToyotaGR 系列的不同車款，包含牛魔王 GR Supra、暴力小鴨 GR Yaris、遊戲內搶先登場的 GR 86，以及 2000GT 與 SF19 等經典車款，為賽事增添不少可看度！今年TGR GT Cup 更首度將台灣納入區域賽範疇，只要玩家年滿 20 歲並完成 TGR GT Cup 2021 四場以上資格賽，即可具有台灣官方賽事門票，更有機會前進 TGR GT Cup 2021 世界盃決賽殿堂。
為號召更多《Gran Turismo Sport》玩家參與「TOYOTA GAZOO Racing GT Cup 2021 – 台灣官方賽」，本次賽事特別設置玩家報名禮，只要符合參賽資格的玩家即可獲得「GR 多用途後背包（市值新台幣 2,280 元）」，全程參與台灣官方賽事且完賽者亦可獲得 PlayStation 5 （市值新台幣 15,980 元）的抽獎機會，歡迎各方好手報名參賽，以優秀實力挑戰全球電競賽車玩家！
「TOYOTA GAZOO Racing GT Cup 2021 – 台灣官方賽」即日起至 8 月 23 日（一）開放報名，9 月 12 日（日）線上正式開賽，挑戰賽獲勝者將代表台灣出戰 TGR GT CUP 亞洲盃，並與亞洲其他六國共同爭奪 TGR GT Cup 2021 世界盃最終決賽晉級門票！有興趣參與年度盛事的電競賽車玩家們，可以前往「TOYOTA GAZOO Racing GT Cup 2021 – 台灣官方賽」（網址：https://www.toyota.com.tw/toyotagazooracing/ps4game/）進行報名。