278萬起，導入嶄新外觀與數位介面─小改款Jaguar F-Pace正式上市

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英倫美學勾勒出讓人一馭難忘的設計語彙
源自Jaguar首款跨界概念跑車C-X 17的先進設計美學，小改款 F-Pace擁有嶄新外型與優美車身線條，全新雕塑的引擎蓋與前保桿下方兩側進氣口在重新設計後展現強烈動感。採用Jaguar經典Monogram六角形圖騰元素的家族式水箱護罩，輔以鍍鉻鑽石切割方式點綴其上，耀眼呈現透過現代工藝美學與致敬經典的完美結合。由車頭延伸向後集中的車身線條，強調流線動感的曲線營造出專屬於跑車型SUV讓人過目難忘的絕美身形，延續家族特徵採倒U字型設計後保桿與隱身其內的排氣尾管，更為濃厚的運動氛圍中注入彰顯品味不凡的尊貴底韻。
小改款 F-Pace全面搭載高階LED燈組，以全新設計的Double J造型LED日間行車燈，寓意深遠的巧妙展現品牌獨有視覺印象。不只設計巧思惹人注目， 另外P250 R-Dynamic S 車型更進階標配AHBA自動遠燈調適功能，可自動切換遠、近光燈達到最佳照明效率；亦可選配升級高解析度Pixel LED燈組，進階搭載ADB自動遠光調適功能，依據前方路況自動分割光源，有效提升照明廣度，提供駕駛者最佳駕駛視野確保行車安全。全新狹長式尾燈延續經典賽道減速彎設計，帶來寬闊的車尾視覺感受，展現小改款 F-Pace的迷人丰采。
此外，小改款 F-Pace P250 R-Dynamic S 車型全面升級標配黑色外觀套件，並於前、後燈組升級搭載動態方向指示燈，展現強烈運動氣息。黑色外觀套件包含一系列亮黑色塗裝於水箱護罩框飾、前方進氣口框飾、前、後下保桿、車身兩側下方飾條、葉子版造型通風口、窗框、車尾車型銘牌、品牌徽飾以及亮黑色輪圈。
蘊藏動感於尊榮氛圍，重新定義現代奢華
小改款 F-Pace座艙空間重新鋪陳，展現品牌全新「Modern Luxury」精神，全新設計的中控台介面以11.4吋曲面玻璃觸控螢幕為視覺主軸，不僅整體亮度提升3倍、螢幕可視面積提升48%，更搭載最新世代Pivi Pro車輛資訊娛樂系統，如同智慧型手機操作介面，提供直覺且便利的操作方式，高達90%的指令可於2次觸擊內完成。無線軟體SOTA(Software-over-the-air)提供車主更便利的車輛系統更新方式。透過InControl Remote 智慧型手機APP，車主可隨時掌握愛車狀況並提前遠端控制車輛開啟空調等便捷功能。喜愛戶外活動的車主亦可選配便利式手環鑰匙，盡情享受戶外運動的美好，省去需隨身攜帶鑰匙的煩惱。
全新分體式皮革方向盤與金屬換檔撥片展現濃濃跑格，與嶄新設計的跑車化排檔桿共同交織出溫暖觸感，展現專屬英倫奢華的尊榮車艙。全車座椅採用高級粒面皮革，雙前座頭枕處印有3D躍豹壓花，另外提供14向電動調整、冷熱通風附記憶功能的高性能跑車座椅與溫莎皮革可供選配，營造結合性能與華麗的一流乘坐享受。而在環艙氣氛燈點綴之下，與隨處可見運用Jaguar經典Monogram六角形圖騰元素的車艙設計細節，完美呈現Jaguar對於當代設計美學的獨具慧眼與工藝實力。
靈活空間機能，頂級舒適享受
小改款 F-Pace在極致操控與空間機能之間取得最佳平衡，長4,747mm x 寬2,175mm x 高1,664mm的車身尺碼與2,874mm軸距，為後座乘客創造944mm腿部與952mm的頭部舒適空間。雙前座跑車座椅標配12向電動調整與駕駛座記憶功能，在逐風樂趣與舒適駕乘間提供完美解答。而後排椅背亦具有7度電動調整範圍，便利後座乘員自行調整最適姿態。793公升的行李箱空間傲視同級，搭配後排座椅40:20:40分離傾倒設計，讓其最大置物空間可達1,842公升，搭配感應式電動尾門與靈活多變的空間運用，展現小改款 F-Pace體貼生活的聰明設計。
此外，為滿足客製化的頂級豪華享受，P250 R-Dynamic S車型更標配英國鑑賞級MeridianTM 400W音響系統，提供主動降噪技術，針對行路雜音進行主動抑制，以天籟美聲滿溢寧靜車室，亦可選配空調套件內容包含4區恆溫空調、空氣品質偵測功能與車室負離子系統含PM 2.5懸浮微粒過濾功能等配備，全面營造最佳乘坐品質，提供如頭等艙一般的舒適體驗。
英式豹力，完美操控一馭難忘
承襲Jaguar尖端鋁合金車身結構技術，小改款 F-Pace擁有更輕量化的鋁合金車身結構與高強度的特性，源自Jaguar頂尖性能指標 F-TYPE的底盤結構，採前方全鋁合金雙A臂與後方一體式多連桿的設計，得以使全新F-Pace達到近乎50:50完美車身配重。動力心臟來自2.0L Ingenium直列4缸渦輪增壓汽油引擎，最大動力達250PS與365Nm，搭配JaguarDrive SelectorTM 8速手自排變速箱，0-100公里加速7.3秒、最高極速可達217km/h(電子限速)。此外，透過JaguarDrive Control行車模式切換系統，駕駛人可依需求與路況自行調整包含賽道、ECO、舒適、雨天/結冰/雪地等模式提供穩定適切的動力輸出。
結合了後輪傳動的敏捷性與四輪傳動的循跡防滑能力，小改款 F-Pace所搭載四輪傳動系統與IDD智慧型動力傳動系統，能透過感測器主動分析油門與方向盤的輸入值預測車輛動態，並與引擎、變速箱與循跡防滑控制系統連動，在失去抓地力前迅速分配扭力預防打滑。搭配TVbB煞車控制扭力轉換系統來最佳化車輛過彎時的動態性能與穩定性，使車輛在各種條件下皆能保有最好的循跡表現，100%釋放小改款 F-Pace在安全至上且饒富駕控樂趣的駕馭魅力。此次新增Auto Vehicle Hold功能，將於車輛停止時自動保持靜止狀態，無須額外踩踏煞車踏板或切換停車檔位，提供舒適便利的駕駛旅程。
面對極端的用路環境，小改款 F-Pace全車系搭載ASPC全地面行進控制系統，開啟後駕駛人僅需控制車輛方向，車輛將自動提供低速巡航功能，維持最佳牽引力穩定通過路面。更可進階選配AdSR全地面反應系統，進一步支援識別即時路況，適當調整引擎與煞車的設定，充分準備征服困難路面。
針對追求極致駕馭體驗的車主，小改款 F-Pace亦可選配Configurable Dynamics跑車化個人設定與Adaptive Dynamics主動動態控制系統，前者能針對油門反應、轉向與換檔時機進行舒適與賽道兩種模式的調整；後者系統將透過每秒高達500次駕駛動作分析，更進一步控制電子懸吊系統及時平衡車輛動態穩定性，實現小改款 F-Pace在操控、舒適與個人化之間不同個性，滿足駕駛日常用車的各種需求。
360度全方位守護行車安全
此次發表的小改款 F-Pace全車系標配先進的主被動安全防護系統，包含360度3D環景顯示系統、ACC主動式定速巡航含車流排隊功能、AEB自動煞車輔助系統、BSA盲點輔助系統、DSC循跡動態穩定控制系統、LKA車道維持輔助系統、TPMS胎壓偵測系統、駕駛注意力監視系統，相較改款前新增Clear Exit乘客下車監視系統、後方車流警示與後方碰撞預警輔助功能，強化後座乘客下車與車輛後方的行車安全，360度全面守護。
Jaguar 小改 F-Pace正式發表，首批車款採限量發售，Jaguar Taiwan率先導入P250 S與P250 R-Dynamic S兩種車型編成，而極致高性能SVR車款則預計於2021年第3季導入。防疫期間Jaguar Taiwan與全台經銷商通路同步推出線上賞車服務，提供消費者更安全便利的賞車方式，更多資訊請參考Jaguar Taiwan官方網站與經銷商通路。
| 小改款 F-Pace
| 車型選擇
| 建議售價
| 銷售方案
| Jaguar F-Pace P250 S
| 278萬元
| 全車系同享 0 負擔 6 年原廠保養專案
| Jaguar F-Pace P250 R-Dynamic S
| 299萬元