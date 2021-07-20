Honda與樂天展開自動送貨機器人運行實驗，載具同樣採日本公規共享電池供電

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在疫情影響下，為了防疫許多行業都提出各種方案來減少人們的近距離接觸機會，對於網路購物、物流與外送業者來說，以何種工具來完成最後階段的運送工作，以避免由人員配送造成接觸，成了一項課題，此外，日本同樣面臨高齡化、少子化問題，勞動人力下降，必須有新的方式來代替人類工作，因此Honda與樂天集團才會展開全新自動送貨無人載具運行合作，利用Honda多年以來研究機器人的經驗，以及樂天集團的配送專業知識，來驗證自動送貨機器人的可行性。
而Honda與樂天的運行示範實驗，使用以一輛Honda開發的自動配送電動載具搭配樂天所設計的配送置物箱進行自動配送實驗，實驗場域位於筑波大學內與部分公共場域全長約500公尺之道路，全程以樂天移動之通信網路進行遠端監控。首波實驗於2021年7月19日（星期一）～8月31日（星期二）間進行。
而Honda所提供的電動載具，採零排放的電力驅動，並使用未來將使用於電動機車的共享電池，只需要於定點更換電池即可持續運行，這也是繼Honda先前與KOMATSU小松製作所合作將共享電池應用在換電式電動微型挖土機後，另一項共享電池實際應用的案例，未來勢必會看到Honda與不同領域業者合作，將共享電池的效益發揮到最大化。