Porsche Macan二度小改款外觀微整容，動力全面調漲升級有感

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這次Macan二度小改款在前保桿部分用一組黑色外框將水箱罩及兩側導流口連成一氣，使該區塊的排列角度更趨於一致，同時兩側導流口的鰭片造型由兩片變成一片並向內側編縮，頭燈造型變動不大不過已將LED燈源列為全車系標配；車側部分在門鈑下緣的塑料防滾石材質導入了3D刻紋來凸顯側邊的立體感，並提供7款尺寸19-21吋的輪圈供消費者選擇，車尾則放大擴散器尺寸並修改保桿造型獨立出兩側排氣區域來強化其運動氛圍。
內裝儀表台獲得全新詮釋使其與老大哥Cayenne及Panamera產生更多連結，尤其是原本設置於中央鞍座排檔桿兩側的實體按鍵全部置換成觸控式面板，排檔桿尺寸也大幅縮小，如此一來使得視覺複雜度大為降低亦更為清爽，中控的10.9吋觸控螢幕依舊，不過方向盤已換上與911車系類似的GT Sport款式，透過不同的內飾套件還能有獨特的車縫線顏色能夠選擇。
不過最令大家開心的是所有車型的動力系統皆獲得升級，基本款的Macan其2.0升渦輪增壓引擎獲得13匹馬力提昇來到261匹，0-100 km/h進步0.3秒，若配備Sport Chrono套件能再降低至5.8秒。
Macan S則捨棄舊有的3.0升V6引擎改換與GTS相同的2.9升渦輪引擎，使得馬力從原本的354匹來到380匹，0-100 km/h縮短0.5秒來到4.4秒，極速可達256 km/h，同時PASM主動懸吊系統為該車型標配。
由於Turbo車型取消因此GTS躍昇為該車系的性能主秀，同樣搭載2.9升渦輪引擎，不過在重新調整增壓值與ECU後輸出已從原本的380匹大幅上漲至434匹，0-100 km/h僅4.1秒，極速可達270 km/h，同時PSCB煞車系統為標配並且降低10mm車高，懸吊系統的硬度也比過去增加了15%，阻尼與避震器座也獲得強化。
新車預計10月陸續交付歐洲各經銷據點，海外市場則預計在2022年第一季，售價為54,900美金(約新台幣155萬)起。