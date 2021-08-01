亞昕集團　新莊副都心國際地標即將登峰

「對於一座城市而言，最重要的不是建築，而是規劃。」華人建築之父貝聿銘如是說。縱觀全球一線都會，東京六本木之丘（Roppongi Hills）、虎之門之丘（Toranomon Hills）可謂成功規劃典範：前者匯聚電視台、影城、美術館、酒店、精品街與高級住宅，讓「職住遊憩購」一地到位，實現「徒步就能生活」的宜居理想；後者則以複合式聚落納入頂級商辦、精品旅宿、餐飲美饌以及串連自然的高質感住居，被譽為「未來東京的起點」，兩大知名案例造就住商共榮平台，襄助人們輕取職住雙贏的核心關竅。





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▲4800坪濕地公園首排，信義計畫超豪宅團隊形塑日系城中城。（圖／資料照片）

× ▲4800坪濕地公園首排，信義計畫超豪宅團隊形塑日系城中城。（圖／資料照片）

參酌日本經驗，績優上櫃亞昕集團（5213）展現宏觀思維與橫跨建設、營造、飯店、商場的複合式開發能力，力邀信義計畫超豪宅團隊以「日系城中城」定位攻頂新莊副都心！全案以雙塔並立,預示住商共榮境界，外觀體現生態「群」的多元融合，重新定義居住、工作與休閒的邊際分野。





幅員逾30萬坪的新莊副都心，規模遙遙領先新板，是新北首屈一指的國家級重劃區。全境綠覆率高達50%，生活質地極佳。利多題材亦萬箭齊發：媲美日本山手線的捷運環狀線、新北最大百貨商場宏匯廣場、旗艦級國家電影中心，加上新莊聯合辦公大樓、i-Tower雲端科技大樓、新北知識產業園區、凱悅嘉軒酒店、機場捷運、晶冠廣場、中港綠堤……產官學民關愛集於一身，讓新莊副都心始終炙手可熱。





30米中央路為全區主幹道，企業總部、公園綠地、高級住宅沿線佇立，重大建設雲集左右，由西向東計有新莊聯合辦公大樓、機場捷運副都心站、宏匯廣場、典華飯店等等，可謂副都心精華中軸。亞昕集團近擁中央大道，從制高點俯瞰，恰恰坐鎮副都心核心，同時與新光站前大樓、台北101天際交鋒，首善地標對位共振，身價超乎想像！此外，全案迎向4800坪塭仔底濕地公園、機捷副都心站咫尺相依，世界級住商規劃敬邀入主，掌握贏家先機。





▲對於一座城市而言，最重要的不是建築，而是規劃。（圖／資料照片）