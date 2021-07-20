▲ VW Tiguan 銷售告捷！380 TSI R-Line Performance 全新到港

我是廣告 請繼續往下閱讀
Tiguan 380 TSI R-Line Performance 具備 10.25 吋全邏輯數位化儀表、9.2 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3）搭配 Soft Key 全平面虛擬按鍵／手勢控制功能、原廠中文導航系統、App-Connect 多媒體手機鏡射（含 Android Auto 與無線 Apple CarPlay）和 USB 多媒體插孔（Type-C），提供駕駛最直覺流暢的數位化操作介面。
Tiguan 380 TSI R-Line Performance 採用與 Golf 8 GTI 相同的 2.0 升 EA888 evo4 四缸渦輪增壓汽油引擎，搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱（DQ381），擁有可爆發 245ps 最大馬力、0－100km 加速僅 6 秒。而此具 EA888 evo4 引擎擁有全新渦輪本體設計，且以噴油嘴 350bar 噴射壓力，帶來更完整的霧化效果和高燃油效率，透過優化引擎本體提供節能、環保與舒適的最佳平衡。此外，透過動態齒比轉向輔助系統、R-Line Performance 專屬運動化懸吊及 4 MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統，帶來出色動力優勢和操駕表現。
Tiguan 380 TSI R-Line Performance 擁有 IQ.LIGHT 智慧燈組： LED Matrix 矩陣式頭燈，其具備多模式照明技術且光型依據環境、車速、駕駛模式及轉向角度進行智慧變化，且可透過 DLA 動態頭燈自動切換功能，讓遠光燈局部進行動態遮蔽，避免造成前車以及對向來車之眩光，搭配 Level 2 等級的 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統、Area View 360 度環景顯示等完整先進主被動安全防護科技，守護駕駛行車安全。
台灣福斯汽車提供 Tiguan 全車系 4 年新車品質保固與適用長里程彈性保養概念，延長至最長二年或最多 30,000 公里才需回廠進行機油更換保養，搭配不定時提供各式優惠的福斯人禮遇計畫。Tiguan 380 TSI R-Line Performance 現已提供賞車展示與試乘服務，消費者可預約 Volkswagen 全台授權展示中心，體驗 Tiguan 380 TSI R-Line Performance。
2021 年式 Tiguan 全車系正式售價：
車型
新台幣建議售價
|280 TSI Life（接單生產）
1,098,000元
|280 TSI Elegance
1,298,000元
|330 TSI Elegance Premium
1,538,000元
MY21 車型現金優惠價：1,498,000元
|380 TSI R-Line Performance
1,788,000元
|R
2,028,000元