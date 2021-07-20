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Kia Ceed Sportswagon 首批限量 100 台！114.9 萬預售價接單

▲ Kia Ceed Sportswagon 首批限量 100 台！114.9 萬預售價接單
▲ Kia Ceed Sportswagon 首批限量 100 台！114.9 萬預售價接單

2GameSome - 有車賞

2021-07-20 22:55:01

Kia 總代理台灣森那美起亞於今日（7/20）正式宣布，引進斯洛伐克製造的 Ceed Sportswagon，自即日起以 114.9 萬元預售價，首批 European Edition 限量 100 台正式在台展開預售！Ceed Sportswagon 不僅是 Kia 於國內市場首款導入的歐洲原裝進口旅行車款，更讓過去僅限於歐洲市場的 Ceed 車系，正式以台灣為亞太首發市場。

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Kia Ceed Sportswagon 以「European Design 歐洲設計、Dynamic Handling 動態操控、Pioneer Technology 前瞻科技」三大產品 DNA 打造而成。即日起 Ceed Sportswagon 於 Kia 展示中心將舉辦全台巡迴 VIP 預賞會，首批 European Edition 限量 100 台並可享 12.3 吋數位儀錶板專屬升級禮遇，Kia 車主另可享專屬增換購專案優惠。

European Design 歐洲設計法蘭克福設計中心打造/斯洛伐克自動化工廠生產組裝

Ceed Sportswagon 的車款名稱，其實已清楚揭示了 Ceed 純正的歐洲血統：”C”ommunity of “E”urope, with “E”uropean “D”esign，正是 Ceed 的命名緣由。Ceed Sportswagon誕生於Kia德國的法蘭克福設計中心，問世之後便接連贏得國際設計大獎，包含 iF 設計大獎（iF WORLD DESIGN GUIDE）與紅點設計大獎（reddot award 2019 winner）的雙冠肯定。

Ceed Sportswagon 製造組裝是位於由 Kia 歐洲斯洛伐克工廠打造。近期才大力協助台灣防疫的斯洛伐克，不僅是歐洲汽車業重鎮、更是全球前 20 大汽車生產國之一；擁有高度自動化機器人的 Kia 歐洲斯洛伐克工廠為高度自動化機器人工廠，總生產線長達 7.5 公里，可年生產達 35 萬輛並負責 Kia 歐洲銷售 50% 的車款生產，累計生產量更已超過 400 萬輛新車。

Dynamic Handling 動態操控首次導入 1.5L 渦輪增壓汽油引擎

Ceed Sportswagon 搭載首次導入台灣市場的 Smartstream 1.5L Turbo GDi 渦輪增壓汽油引擎，可輸出 160ps 最大馬力及   25.8kgm 的最大扭力。此具 1.5 升渦輪汽油引擎，並升級搭載 CVVD（Continuously Variable Valve Duration）連續可變氣門持續期間系統，使引擎性能提高 4％、燃油效率提高 5％、碳排放減少 12％，搭配雙離合器七速自手排變速系統，帶來更強大動力輸出的同時並同步提升燃油效率。Ceed Sportswagon 歐系調校的底盤懸吊系統，採用前麥花臣/後多連桿結構，並搭配 225/45R17 運動化跑胎與 17 吋歐風雙色切削鋁圈，以及 Drive Mode 可變行車駕馭系統。

Pioneer Technology 前瞻科技打造全面安全防護

Ceed Sportswagon 標配 Drive WiSE 智慧安全輔助系統，包含 FCA 前方主動煞車輔助系統、LFA 進階型車道維持輔助系統 （全速域）、SCC 智慧巡航控制系統全速域）、BCW 盲區防撞警示系統、RCCW後方交通警示系統註1）等，達到符合 SAE Level 2 自動駕駛分級。此外，Ceed Sportswagon 標配超越同級的貼身感應式電動尾門註1），不需腳踢即可自動感應開啟尾門，搭配傾倒第二排座椅後最大可達 1,694L 的行李廂空間，載運物品更加方便。

全台巡迴 VIP 預賞會展開首批車主享限量優惠

亞太區首次發表的 Kia 歐風美型跑旅 Ceed Sportswagon  以 114.9 萬元的預售價展開接單，首批下訂 European Edition 限量 100 台的車主，可享價值 3.5 萬的 12.3 吋數位儀錶板專屬升等。為回饋喜愛 Kia 的現任車主，台灣森那美起亞推出 Kia 車主專屬優惠方案：既有 Kia 車主或其配偶增換購 Ceed Sportswagon，可享購車金 1 萬元加上電子禮券 1 萬元；如介紹親屬入主 Ceed Sportswagon，既有 Kia 車主也可獲贈電子禮券 1 萬元。

Ceed Sportswagon 全台 VIP 預賞會，即將於今日（20日 ）展開第一波 7 月份全台巡迴，預約賞車並可享 Kia 精美來店禮。

註1:同級車款係指以下車款：VW The Golf Variant, Peugeot 308 SW, ŠKODA Octavia Combi

註2:參考網址：2019年紅點設計大獎(Reddot Award 2019 Winner)https://www.red-dot.org/project/kia-ceed-sportswagon-39835

2019iF設計設計大獎(iF World Design Guide)https://ifworlddesignguide.com/entry/250200-kia-ceed-sportswagon

註3：新聞稿所載圖片為原廠素材，實際車色及規格配備請以實車為準。

Kia Ceed Sportswagon European Edition（限量 100 預售價：

規格

Ceed Sportswagon European Edition(限量100台)

預售價

$1,149,000

7月份 Kia Ceed Sportswagon 全台展間 VIP 預賞會：

日期

展示中心

電話

地址

07/20(二) - 07/22(四)

屏東

(08)751-9123

屏東縣屏東市工業六路1號

07/24(六) - 07/25(日)

高雄民族

(07)310-3368

高雄市三民區民族一路700號

07/27(二) - 07/29(四)

雲林

(05)632-4153

雲林縣虎尾鎮興南里竹圍36號

07/31(六) - 08/01(日)

台南

(06)254-1100

台南市永康區中正南路437號

08/03(二) - 08/05(四)

台中太平

(04)2270-9900

台中市太平區太平路802號

08/07(六) - 08/08(日)

台中文心

(04)2316-7711

台中市西屯區文心路三段157號

08/10(二) - 08/12(四)

台中沙鹿

(04)2665-5888

台中市沙鹿區台灣大道7段766號

08/14(六) - 08/15(日)

桃園

(03)356-6011

桃園縣桃園市莊敬路一段13號

08/17(二) - 08/19(四)

宜蘭

(03)925-2577

宜蘭縣宜蘭市環市東路一段170號

08/21(六) - 08/22(日)

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(02)2897-8008

台北市北投區大業路18號

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