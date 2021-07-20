▲ Kia Ceed Sportswagon 首批限量 100 台！114.9 萬預售價接單

European Design 歐洲設計，法蘭克福設計中心打造/斯洛伐克自動化工廠生產組裝
Ceed Sportswagon 的車款名稱，其實已清楚揭示了 Ceed 純正的歐洲血統：”C”ommunity of “E”urope, with “E”uropean “D”esign，正是 Ceed 的命名緣由。Ceed Sportswagon誕生於Kia德國的法蘭克福設計中心，問世之後便接連贏得國際設計大獎，包含 iF 設計大獎（iF WORLD DESIGN GUIDE）與紅點設計大獎（reddot award 2019 winner）的雙冠肯定。
Ceed Sportswagon 製造組裝是位於由 Kia 歐洲斯洛伐克工廠打造。近期才大力協助台灣防疫的斯洛伐克，不僅是歐洲汽車業重鎮、更是全球前 20 大汽車生產國之一；擁有高度自動化機器人的 Kia 歐洲斯洛伐克工廠為高度自動化機器人工廠，總生產線長達 7.5 公里，可年生產達 35 萬輛並負責 Kia 歐洲銷售 50% 的車款生產，累計生產量更已超過 400 萬輛新車。
Dynamic Handling 動態操控，首次導入 1.5L 渦輪增壓汽油引擎
Ceed Sportswagon 搭載首次導入台灣市場的 Smartstream 1.5L Turbo GDi 渦輪增壓汽油引擎，可輸出 160ps 最大馬力及 25.8kgm 的最大扭力。此具 1.5 升渦輪汽油引擎，並升級搭載 CVVD（Continuously Variable Valve Duration）連續可變氣門持續期間系統，使引擎性能提高 4％、燃油效率提高 5％、碳排放減少 12％，搭配雙離合器七速自手排變速系統，帶來更強大動力輸出的同時並同步提升燃油效率。Ceed Sportswagon 歐系調校的底盤懸吊系統，採用前麥花臣/後多連桿結構，並搭配 225/45R17 運動化跑胎與 17 吋歐風雙色切削鋁圈，以及 Drive Mode 可變行車駕馭系統。
Ceed Sportswagon 標配 Drive WiSE 智慧安全輔助系統，包含 FCA 前方主動煞車輔助系統、LFA 進階型車道維持輔助系統 （全速域）、SCC 智慧巡航控制系統（全速域）、BCW 盲區防撞警示系統、RCCW後方交通警示系統（註1）等，達到符合 SAE Level 2 自動駕駛分級。此外，Ceed Sportswagon 標配超越同級的貼身感應式電動尾門（註1），不需腳踢即可自動感應開啟尾門，搭配傾倒第二排座椅後最大可達 1,694L 的行李廂空間，載運物品更加方便。
全台巡迴 VIP 預賞會展開，首批車主享限量優惠
亞太區首次發表的 Kia 歐風美型跑旅 Ceed Sportswagon 以 114.9 萬元的預售價展開接單，首批下訂 European Edition 限量 100 台的車主，可享價值 3.5 萬的 12.3 吋數位儀錶板專屬升等。為回饋喜愛 Kia 的現任車主，台灣森那美起亞推出 Kia 車主專屬優惠方案：既有 Kia 車主或其配偶增換購 Ceed Sportswagon，可享購車金 1 萬元加上電子禮券 1 萬元；如介紹親屬入主 Ceed Sportswagon，既有 Kia 車主也可獲贈電子禮券 1 萬元。
Ceed Sportswagon 全台 VIP 預賞會，即將於今日（20日 ）展開第一波 7 月份全台巡迴，預約賞車並可享 Kia 精美來店禮。
註1:同級車款係指以下車款：VW The Golf Variant, Peugeot 308 SW, ŠKODA Octavia Combi
註2:參考網址：2019年紅點設計大獎(Reddot Award 2019 Winner)https://www.red-dot.org/project/kia-ceed-sportswagon-39835
2019iF設計設計大獎(iF World Design Guide)https://ifworlddesignguide.com/entry/250200-kia-ceed-sportswagon
註3：新聞稿所載圖片為原廠素材，實際車色及規格配備請以實車為準。
Kia Ceed Sportswagon European Edition（限量 100 台）預售價：
規格
Ceed Sportswagon European Edition(限量100台)
預售價
$1,149,000
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|07/24(六) - 07/25(日)
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|07/27(二) - 07/29(四)
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