▲ Kia Ceed Sportswagon 首批限量 100 台！114.9 萬預售價接單

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European Design

歐洲設計

，

法蘭克福設計中心打造

/

斯洛伐克自動化工廠生產組裝

Dynamic Handling

動態操控

，

首次導入

1.5L

渦輪增壓汽油引擎

Ceed Sportswagon 搭載首次導入台灣市場的 Smartstream 1.5L Turbo GDi 渦輪增壓汽油引擎，可輸出 160ps 最大馬力及 25.8kgm 的最大扭力。此具 1.5 升渦輪汽油引擎，並升級搭載 CVVD（Continuously Variable Valve Duration）連續可變氣門持續期間系統，使引擎性能提高 4％、燃油效率提高 5％、碳排放減少 12％，搭配雙離合器七速自手排變速系統，帶來更強大動力輸出的同時並同步提升燃油效率。Ceed Sportswagon 歐系調校的底盤懸吊系統，採用前麥花臣/後多連桿結構，並搭配 225/45R17 運動化跑胎與 17 吋歐風雙色切削鋁圈，以及 Drive Mode 可變行車駕馭系統。





Pioneer Technology

前瞻科技

，

打造全面安全防護

智慧巡航控制系統

（

後方交通警示系統

（

標配超越同級的貼身感應式電動尾門

（

全台巡迴

VIP

預賞會展開

，

首批車主享限量優惠

註3：新聞稿所載圖片為原廠素材，實際車色及規格配備請以實車為準。





Kia Ceed Sportswagon European Edition（限量 100 台 ） 預售價：





規格



Ceed Sportswagon European Edition(限量100台)



預售價



$1,149,000



