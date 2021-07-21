品牌史上速度最快! Lamborghini Urus迎來第15,000輛的新里程碑!

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3年前Lamborghini推出Urus時便已幫該品牌的年銷售量翻了一倍，去年更是火力全開其銷量占了總銷量的59%，今年到目前為止也已在全球售出超過1,300輛，與2020年上半年相比也已成長了35%，在義大利的Sant'Agata Bolognese工廠截至六月已組裝了2,796輛Urus，對比當家超跑Huracan與Aventador的1,532輛及524輛而言是這兩款車型的加總還多，這不難理解，一輛可載5人又可享受超跑的飆速快感，且價格還低於該品牌的雙門跑車，這也難怪讓不少有錢買家趨之若鶩，在全球瘋休旅車的世道下讓這些原本不打算生產SUV的超跑車廠也嚐到了甜頭。
在Urus投產三年後的今天Lamborghini也邁向了全新里程碑，除了創下品牌史上業績最好的上半年外，同時Urus也迎來第15,000輛的生產目標，雖然這款超級SUV以大排量引擎榨出驚人的動力數據做為賣點，不過受限日益嚴苛的排汙法規也不得不朝更環保的混合動力低頭，目前正在測試的Urus PHEV採用的是Porsche提供的內燃機搭配電動馬達，雖然未知是採用V6還是V8引擎，不過其綜效馬力預估可超過800匹，預計最快在2024年可看到量產消息，尤其在Cayenne Coupe Turbo GT打破紐伯林賽道最速SUV紀錄後，相信Lamborghini決不會讓這項紀錄保持太久!