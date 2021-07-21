近期PTT板上都討論什麼？數據公司秀出「3大熱搜」超有梗
近日在台灣發生了許多事件，從新冠肺炎疫情本土爆發到疫苗的採購，甚至是全國生活提升至三級警戒，民眾外出都要戴口罩之外，更因為疫情而讓我國參加日本東奧的選手「搭經濟艙」的爭議之中。而近日《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「批踢踢八卦板」全板話題討論內容，分析了在PTT上的鄉民最愛討論的字詞，其中「3大熱搜事件」的字詞含量是最高的，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-21 16:42:33｜2021-07-21 16:43:05
根據《Social Lab社群實驗室》提供2021年7月20日的資料可以看到，第一個熱搜話題為「疫情」，從熱議文字雲中，可發現在批踢踢八卦板上，不乏出現「疫苗」、「確診」等熱議字詞，顯見疫苗到貨與施打狀況皆受到廣泛的討論，其中也因路透社報導「高端」疫苗的相關報導，也引起網友關心該疫苗的臨床試驗問題。
再來則是，從「役男」、「抽菸」、「脫口罩」等熱議詞中，可看出網友對「某替代役男在檢舉里長違規抽菸後，反被記過」一事的關注。還有批踢踢網民鄭立發表「有100個網軍就可以操控八卦板風向」的專文，讓不少網友再次討論「PTT網軍帶風向」的問題。
最後，在八卦板上討論得沸沸揚揚的話題，莫過於「東奧代表團」事件。昨日，台灣代表隊包機前往日本參賽，卻被爆出「選手搭經濟艙、官員搭商務艙」，同時戴資穎分享下榻飯店、餐食便當等照片後，皆紛紛引發熱議，不少網友表示「應該給選手更好的休息空間」，認為不只機艙座位，選手的住宿與餐飲份量都應該受到更好的照顧，才能有足夠體力上場比賽，加上近年台灣體壇弊案頻傳，板上討論改革台灣體育制度的聲浪再起。（編輯：王柏文）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。