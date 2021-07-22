▲ 22 年式 Porsche Macan 開放預購！接單價格新台幣 284 萬元起

我是廣告 請繼續往下閱讀

×

2022 年式 Macan 動力表現皆較前一世代更加強悍。Macan GTS 搭載 2.9 升雙渦輪增壓六缸引擎可輸出 440ps（324kW）強勁動力，較前款動力增加60ps（44kW）。承襲保時捷GTS車款出色的反應能力以及動力輸出表現，配備跑車計時套件（Sport Chrono package）後的 Macan GTS，僅需 4.3 秒便可完成 0~100 km/h 加速，極速達 272km/h。





Macan S 亦改搭載 2.9 升雙渦輪增壓六缸引擎，動力輸出比前代高出 26ps（20kW），達到380ps（280kW），從靜止狀態加速到 100km/h 僅需 4.8 秒，極速上看 259km/h。入門款 Macan 搭載渦輪增壓四缸引擎、動力輸出達265ps（195kW），可於 6.4 秒內完成 0~100km/h 加速，極速達 232km/h。上述車款的引擎均搭配七速 PDK 雙離合器自手排變速系統、保時捷循跡管理系統（PTM）和全時四輪驅動系統。





優化底盤系統—專屬 GTS 的全新跑車化氣壓懸載系統





2022 年式 Macan 懸載系統提供更寬廣的延展範圍，兼顧高乘坐舒適度，及極致運動化的駕控表現。底盤系統再優化：全新 Macan 對不同駕駛模式及路況的反應能夠更靈敏且直接，方向盤亦能提供駕駛更清晰的反饋。保時捷主動式懸載調整系統（PASM）的減震反應等亦重新調校，主動且連續地調整每個車輪的制震反應。保時捷主動式懸載調整系統（PASM）為 Macan 選配項目，並為 Macan S 和 Macan GTS 的標準配備。





Macan GTS 標配跑車化氣壓懸載系統，車身降低 10 mm，與前代相比，全新 GTS 具備更精湛的動態性能優勢，前軸的氣壓懸載系統剛性提升 10%，後軸硬度則提高 15%。Macan GTS 同時可以選配 GTS 運動套件，搭配 21 吋 GT Design 輪圈及高性能輪胎、保時捷扭力分導升級系統（PTV Plus）與跑車計時套件（Sport Chrono package），進一步強化車輛的動力潛能。





×

設計風格更動感犀利聚焦運動化特性





保時捷進一步強化 Macan 運動休旅的視覺風格。重新設計的車頭增添與車身同色的飾板凸顯出 Macan 寬闊車體視覺。Macan GTS 車鼻中央處及其他區塊施以黑化設計。車尾輪廓則以包覆著獨特工程設計的下擴散板收束。車身前後皆採用嶄新的 3D 結構設計，亦可選配車側刀刃造型飾板。此外，全車系標保時捷動態照明系統（PDLS）與 Sport Design 車外後視鏡。





2022 年式 Macan 提供 14 種不同顏色讓車主選擇，包括新車色金屬木瓜橘（Papaya Metallic）和金屬龍膽藍（Gentian Blue Metallic），以及與配備 GTS 運動套件的 Macan GTS 相襯的蟒蛇綠（Python Green）。Porsche Exclusive Manufaktur 憑藉個性化的多款車色和烤漆塗裝樣品選項，顯著拓寬了 Macan 外觀上的自由度。並標配尺寸更大的車輪：Macan 基本車輪大小為 19 吋，Macan S 為 20 吋，Macan GTS 則是 21 吋。全新車輪更增添了七種不同設計細節。





×

×

×

搭載觸控面板的新型中控台





2022 年式 Macan 內裝設計大幅進化，全新的操作概念以觸控面板取代了傳統觸鍵按鈕，全新短捷的排檔桿尺寸座落於工整中控台模組區的中央。儀錶板頂端的指針時鐘現成為標準配備。多處皮革面料與縫線提供龍膽藍、金屬木瓜橘或蠟灰色等選色給車主選擇。Macan 持續提供許多標準配備的線上功能服務，車主可以藉由保時捷通訊管理系統搭配的 10.9 吋高解析度觸控螢幕進行控制。Macan 亦採用了 911 車系的新型多功能 GT 跑車式方向盤。





限定選用於頂級車型的 GTS 運動套件亦涵蓋特定的專屬內裝設備，包括了十八向電動調整跑車座椅、碳纖（Carbon）內裝飾板套件、真皮內裝套件搭配 Race-Tex 材質，以及帶有對比色縫線及蟒蛇綠（Python Green）色 GTS 字樣等各項內裝設備。





×

2022 年式 Macan現已展開預購





Macan 自從 2014 年上市以來已在全球成功交付 600,000 輛，在保時捷產品中擁有其特殊地位：大約 80% 的 Macan 買家是保時捷的新客戶。此外，近年來購買 Macan 的女性比例不斷上升，是保時捷所有產品線中女性客戶佔比最高的車系。2022 年式 Macan 現已可展開訂購，並將在 2021 年 10月 在歐洲開始交車。





【2022 年式 Macan 車系建議售價】





Macan ： 新台幣 2,840,000元起





Macan S ：新台幣 3,480,000元起





Macan GTS ：新台幣 4,610,000元起



