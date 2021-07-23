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上公廁口罩戴好別脫下！重症醫3提醒：廁所一樣有傳染風險。

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-07-23 18:30:00

台灣疫情尚未解除三級警戒，民眾出門不論到哪都得戴著口罩。不過在進入公廁後，除了滑手機外，許多人也會將口罩脫掉透口氣。胸腔內科/重症醫學黃軒醫師提醒，廁所間也有傳播病毒的可能，進入廁所也應時時配戴口罩，以防傳染。

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廁所內一樣有傳播風險？醫：上公廁口罩戴好別脫下！

公廁除了前使用者依舊可能存在打噴嚏、咳嗽等形成的飛末外，黃軒醫師也表示，帶有有的新冠病毒糞屎噴沫，也可能存在於廁所當中的各個角落。早在去年就有研究發現，當馬桶在沖水的時候會產生氣溶膠噴末，強烈的湍流並迅速排出空氣，最大上升速度可達5m/s，可將飛濺物、生物溶膠一起帶出馬桶，噴濺在周圍的環境，如空氣、牆壁、垃圾桶、馬桶蓋、衛生紙等，若氣溶膠內帶有新冠病毒，就可能形成傳播。且若該處的馬桶和他處的馬桶是共用同一條水管，那麼其他廁所沖水時若帶有病的，也可能從排水管上升傳至另一間馬桶，換言之，風險可能不單單只有正在使用的馬桶。而垃圾桶除了氣溶膠、噴末外，也可能有他人使用衛生用品後存在病毒的風險，如衛生紙、衛生棉等。

值得注意的是，許多人或許會認為蹲式馬桶僅蹲在馬桶前面，並沒有進行接觸，可能較無傳染風險。但是事實上黃軒醫師認為蹲式馬桶風險更高，除了空氣中可能存在的病毒外，也包括蹲式馬桶並沒有馬桶蓋，為開放式的馬桶，非漩渦式的急速水流直接衝撞排泄物容易形成噴濺，也容易形成氣溶膠，且蹲姿的排便姿勢，意味著使用者更近於馬桶，距離氣溶膠、噴末的起始點更近，也增加病毒飛末的風險。

#武漢肺炎 #新冠肺炎 #廁所 #公廁 #氣溶膠 #黃軒
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新冠病毒中國曾傳廁所染疫病例。SARS香港社區大規模傳播原因直指馬桶。

黃軒醫師也指出，北京在2020年就曾傳兩起病例，兩人在使用社區公共廁所後遭受新冠病毒傳染。而日前SARS在香港曾出現社區大規模傳播，直接原因也指向馬桶以及民眾所通用的管路設計。

另一方面，也有研究發現，世界各地至少有20個傳染嚴重的國家，約5~26%的人民習慣隨處大小便，研究認為，有這樣民俗習慣的國家，人民和新冠病毒之間的關聯，在於毫無遮攔地接觸糞屎，使得這些地區的居民更容易受到感染，尤其是患有腹瀉、營養不良、發育遲緩、慢性病族群。

如廁防疫３重點，醫：做好防疫，不用恐慌！

新冠病毒可能存在於生活中的各個角落，現階段雖然辛苦，但許多風險能避免則避免，多一分準備，多一分安全。黃軒醫師建議，民眾進入廁所前應佩戴好口罩再入內，並不論是大小便都應全程戴好口罩，切勿因為處於暫時的個人空間，就將口罩脫下透個氣。如廁期間也應盡量避免碰觸周邊的物品，並站穩腳步。上完廁所後，用肥皂為手部做徹底的清潔。出廁所後自然應持續戴好口罩，若情況允許，建議最好也再使用酒精消毒雙手。切記這段時間雙手不要隨意擦抹衣褲或是挖鼻孔等。回家後也換洗新的衣物，以確保衣物是安全無虞，不讓可能存在的病毒在家內四處沾染。黃軒醫師提醒，廁所的傳播可能是一個風險，應有該有的警覺，但不必過度恐慌，全程皆佩戴好口罩、勤洗手，便有助確保安全。

#武漢肺炎 #新冠肺炎 #廁所 #公廁 #氣溶膠 #黃軒
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