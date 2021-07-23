你買疫苗險了嗎？疫苗「救濟」、疫苗「險」比一比，教你不用多花錢就有疫苗險！

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文／洪素卿
自從疫苗預約平台啟動、18歲以上都能預約疫苗接種後，民眾間最夯的熱話題就是--「你預約疫苗了嗎？」
而且，很多人預約疫苗的同時，也會順便買個「疫苗險」、保平安。
但究竟該怎麼買疫苗險？疫苗險的保障有哪些？差別在哪裡？不少人其實搞不清楚。
常見疫苗副作用有哪些？
究竟打疫苗有哪些風險呢？以目前台灣施打的莫德納疫苗、AZ疫苗來說，比較常見副作用主要是施打部位紅腫、發燒、疲倦、肌肉痠痛、頭痛、噁心、畏寒等，通常接種完幾天就會好轉。這些副作用雖然被少數人形容成「像是被卡車撞到一樣」，但忍忍也就過去了！
一般人比較擔心的是，莫德納可能出現「心肌炎」、以及AZ可能造成的「靜脈血栓」。這兩者的發生率雖然都很低、約莫十萬分之一。但是一但發生，不只要可能住院多日、治療的費用不低，還有致命風險。先前桃園一個民眾光是住院就花了七十多萬。
值得注意的是，上述這兩種重大不良反應，雖然醫療住院費用可能很高，但其實若不幸真的發生，就算不買疫苗險，政府還是會提供「疫苗受害救濟」！
疫苗不良「反應」 政府提供「疫苗受害救濟」
只要民眾接種疫苗後身體嚴重不適，經審議評估確實是與疫苗有因果關係的不良反應，造成死亡或是導致身體遺留輕、中、重度障礙，或是導致嚴重疾病需要檢查或是相關醫療費用，甚至造成早產、流產都有補償。其中確定因為疫苗導致死亡最有六百萬元補償金。因疫苗造成疾病需要檢查或相關醫療費用，最高也有20萬醫療補助。
疫苗不良「事件」。 疫苗險提供住院保險金
值得注意的是，政府的「疫苗救濟」必須是疫苗「不良反應」，也就是要與疫苗接種有「因果關係」！但有些疫苗接種後發生的「不良事件」，卻不一定能證實就是疫苗造成的結果，這時候政府民間的疫苗險、還是有機會理賠的。
不過，這可不表示在疫苗施打後的任何不良事件都會賠喔！！只有施打後一定天數內發生的不良事件（28-90天、不同保險有不同規範）才算數之外；有些保單還會有除外條款，有些甚至規定必須是衛生主管機關公告的不良反應才理賠！！所以說，買的時候還是要多看幾眼。
確診、居家隔離。 「防疫險」有補貼
現在坊間已經累計有超過七家公司推出疫苗險商品，價格都不高，網路投保多半兩百元有找。
一般單純疫苗險，多半就給付2000-3000元日額住院保險金、或是一次住院賠償金，或是在住院時間比較長的情況下提供較高額的一次性慰問金。部分另有喪葬補助費。
若是加上「防疫險」就會再給付居家隔離補償，針對意外接觸到確診者而需要居家隔離,每次會有定額補償。不過，多數「防疫險」需另購、可能需要再加錢。
想要保額高一點的、也有保費高一點的方案。可依自己的財力與需求選擇。
不用多花錢、如何能有「疫苗險」加上「防疫險」？
不過，如果不想多花錢買疫苗險，還有一些方法可以省錢。除了部分銀行有推出刷卡買疫苗險現金回饋活動、也有些銀行對VIP提供相關服務之外，最近LINE Bank有跟富邦推出一個「安心防疫」專案。
不需要是VIP也可享保障！ 這個專案是「疫苗險」加上「防疫險」，不只針對新冠疫苗，只要是任何合格疫苗施打後因疫苗不良事件而住院，保期內最高理賠十萬，若是打了法傳疫苗還確診而住院也會有最高十五萬理賠金。同時還針對因接觸確診者而被匡列居家隔離者，還有一次理賠2000元，若萬一法定傳染病確診，也還有一萬元理賠。
只要在LINE Bank開戶、使用「快點卡」支付安心防疫專案保費220元，同步也會回饋LINE POINTS 220點(LINE POINTS 1點=1元)。 對於平常有在使用LINE POINTS 的消費者來說、等於是沒有多花錢就獲得了保障 (既有客戶也可同享此優惠方案)。活動至7/31截止，詳情可參考活動網站：連結
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