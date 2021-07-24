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Conor在開賽時一反常態地大量使用低掃踢技，其中一記低掃更是讓Dustin表示打擊有異樣，但是比賽當下並沒有動靜。緊接著是Conor不自然地換腳，並且在籠邊做了一個豪賭式的斷頭台降伏技。種種跡象都顯示了左腳的隱患。
這印證著，上一場賽事在Conor內心落下的陰影有多黑暗。JJIF台灣柔術國家代表隊選手林柏瑜分析，先前的UFC 257中，Dustin大量的低掃踢技換來Conor後半段賽事的移動遲緩，導致最後拚拳的過程中被抓到搖閃的節奏，Dustin一記漂亮的勾拳結束了賽事。可以想像Conor在準備這次的賽事有多麼希望補強他的軟肋，無奈事與願違，無論是訓練累積的傷害，或是單純移動失誤，又真如Dustin在賽後記者會所說的致命膝擊，都已難以挽回。
一種說法認為Conor是因為踢到對手膝蓋時已經產生骨折，在向後踩地時將骨頭完全折斷；一種說法認為Conor是單純向後踩踏地面時扭到腳，同時產生脛骨及腓骨骨折。
運動員惡夢 疲勞性骨折、不完全性骨折
沒有進一步資訊很難直接百分之百斷定成因。林杏青醫師表示，除了直接因為創傷產生骨折，運動員也容易產生疲勞性骨折及不完全性骨折。疲勞性骨折是因為反覆局部壓力（例如不當的訓練模式）及創傷不斷產生很小的裂縫，在沒有癒合的情形下持續受傷，所以越變越脆弱。另外一種不完全性骨折，則出現在過度減重等導致內分泌失調、骨頭的堅固程度與彈性變差，所以在正常應力下例如踩地扭到就突然骨折。Conor McGregor的骨折也可能同時包含了多重原因。
腳踝處的脛骨及腓骨骨折若影響到穩定度應開刀固定，可能需要四到六個月的恢復期。恢復的時間也視骨折的斷面型態、是否有感染等併發症而有所不同。
骨折開刀後就沒事了？ 骨折術後要點
骨折可能的併發神經損傷，在逐漸復健的過程中若發現局部水腫消失，但仍無法做出腳背的特定動作，或是麻木感持續、碰觸物體感覺異常，應進一步檢查。林杏青醫師指出，即使骨折已恢復，但伴有神經損傷，也可能完全毀滅一個選手的生涯。若骨折後沒有適當的復健訓練計畫、本身的內分泌因素，可能導致骨癒合不良，這時候應評估是否接受治療性超音波、骨震波治療等。
骨折術後需復健 循序漸進幫助恢復
骨折同時可能發生肌腱韌帶損傷、關節不穩定的情形，術後必要的固定可能導致肌肉力量減少，疤痕組織亦可能造成沾黏。林杏青醫師提到，術後復健訓練有助於更快減少水腫、恢復活動度，逐漸承重的運動可以避免肌肉喪失，漸漸重建平衡感、肌力、肌耐力，在逐漸訓練敏捷、協調、爆發力反應，才能更快更順利重返專項訓練、重返賽場。
避免骨折惡夢 技術與訓練多方探討
1.訓練累積傷害：這部分必須由教練團隊審慎評估，絕對要避免土發煉鋼的硬操，如單純接招的抗擊打、訓練中不調整訓練模式只強調反覆的動作記憶。
2.減重傷害：減重時脫水與內分泌失調，會一定程度的減少骨骼強度，選手的量級選擇也顯得至關重要，當理想量級與實際能達到的量級有落差時，生涯就必須重新規劃，就像Conor不願意再減重回到羽量級作賽一般。
3.場上傷害：用膝蓋做低掃防禦導致對手受傷已經不是新聞了，Anderson Silva與Chris Weidman兩位前冠軍的賽事，相信已經被重播過無數遍了。現代的MMA賽場上，攻擊方非精準式的全力低掃能換到的成果可以說有如豪賭。
林杏青醫師表示，未來Conor光是復健就可能要六個月的時間，再加上恢復訓練，增加肌肉，反應提升，減重作賽，至少要再一年以上。可以想像這是一條漫長的道路，這位前UFC雙冠王即將面對的坎坷將超乎人們想像。
林杏青醫師
台灣運動醫學學會副秘書長
土城長庚兼任主治醫師
林柏瑜教練
JJIF台灣柔術國家代表隊選手
台灣柔術總會(TJJF)講師
新北市格鬥體能協會專項教練
職業MMA團隊Team Machine專項教練
資料來源：健康醫療網 格鬥天王Conor Mcgregor擂台骨折 重回格鬥場最快一年後
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