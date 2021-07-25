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奇美醫院心臟血管外科醫師吳依璇表示，降主動脈假性動脈瘤破裂會造成主動脈大量出血，危急病患生命，必須儘早手術。故阿明在接受醫療團隊緊急執行主動脈內支架血管置放手術後，生命徵象穩定。隨後接受後續骨科手術治療，已於日前康復出院。
胸主動脈創傷僅次於頭部外傷、第二高的鈍銼性胸部外傷死因，是一種危及生命的急症，更是重大外傷中的隱形炸彈，常見於車禍後的多重外傷，根據國外醫學文獻統計，胸主動脈創傷有8成到院前死亡，僅有2成能進到醫院接受診斷及治療。而活著送到醫院的病患中，又有46％會在院內死亡。根據目前美國血管外科學會建議，在多重外傷的情況下，主動脈內支架血管置放手術是現行胸主動脈創傷的主要治療方式。
主動脈內支架血管置放手術 救命利器
吳依璇說，過去胸主動脈創傷只能接受傳統側開胸手術進行主動脈置換，傷口可能長達30到40公分，術中又必須注射較大劑量的抗凝血劑，在多重外傷的情況下，可能使其他受傷部位嚴重出血。而主動脈內支架血管置入手術的方法，是由腹股溝劃開一個小傷口，以特殊導管進入股動脈內，在複合式手術室的血管攝影輔助下，以各種導線導引置入適當尺寸及長度的支架血管來覆蓋掉主動脈創傷處，使得主動脈免於破裂大出血，讓病患延續生命。近年來因為主動脈內支架血管置放手術具有傷口小、手術時間短、恢復快等優點，已經取代傳統側開胸手術成為治療首選方法，目前健保也有給付。
胸主動脈創傷是重大外傷的隱形炸彈，即使能活到進急診室，仍有可能因為猝不及防的一個咳嗽，瞬間造成主動脈破裂大出血，進而導致死亡！老話一句，預防勝於治療，騎車開車還是要小心駕駛以策安全。
資料來源：https://www.uho.com.tw/hotnews.asp
（文章授權提供／優活健康網）
資料來源：健康醫療網 胸主動脈創傷大出血 重大外傷致死率高
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