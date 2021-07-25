COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

膝蓋內側常疼痛？ 恐是「鵝掌肌腱炎」所致

膝蓋內側常疼痛？ 恐是「鵝掌肌腱炎」所致
膝蓋內側常疼痛？ 恐是「鵝掌肌腱炎」所致

健康醫療網

2021-07-25 16:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】一名喜愛運動、年約40歲的男子，最近總覺得膝蓋內側疼痛，擔心自己是不是提早罹患了退化性關節炎，經就診後才知道是鵝掌肌腱炎。醫師提醒，膝蓋關節由骨頭、韌帶、肌腱等串連而成，若出現疼痛，請不要自行猜測原因，就醫後對症下藥，改善不適。

我是廣告 請繼續往下閱讀
過度使用  當心鵝掌肌腱發炎 

部立南投醫院復健科蘇煜華物理治療師指出，鵝掌肌腱炎是內側膝關節疼痛的原因之一，鵝掌肌不是一條單一的肌肉，它是由3條肌肉的遠端肌腱所構成，分別為縫匠肌、股薄肌和半腱肌；此三者的遠端肌腱最後會共同匯集，附著在脛骨平台內下側。

常見於路跑選手以及自行車車友，因為膝關節彎屈次數過多加上小腿向內旋轉次數過多，這兩種因素將會導致鵝足肌腱過度使用，促使鵝掌肌腱下的滑囊發炎。

內側膝痛變嚴重  上下樓也會痛

蘇煜華物理治療師表示，內側膝痛是最主要的臨床症狀，特別是當久坐或久蹲後，要站起來後會瞬間發生疼痛，在站起來走一段時間疼痛會減緩或者消失，膝關節無力甚至有時會有軟腳之感覺；而上下樓梯也容易引起疼痛，通常下樓梯比上樓梯更容易引起疼痛，有部分病人在晚上睡覺平躺膝蓋伸直的時候也會痛。

急性治療冰敷  消炎止痛可用

當就醫被診斷為鵝掌肌腱炎時，醫師會建議患者在急性發炎期（局部紅腫熱痛）可冰敷及適時休息，可能會開立口服非類固醇鎮痛消炎藥，並安排物理治療:超音波、雷射、TENS等治療，也可能適患者狀況局部類固醇注射、增生注射療法，當上述治療效果有限時，則可考慮震波治療或者高濃度血小板注射治療。



資料來源：健康醫療網 膝蓋內側常疼痛？ 恐是「鵝掌肌腱炎」所致

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
14.94%85.06%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
36.31%63.69%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
20%80%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
83.1%16.9%
2021-07-23-2021-07-26

全智賢主演的《屍戰朝鮮：雅信傳》於netflix上線！你會去追嗎

不會
87.5%12.5%
2021-07-24-2021-07-26
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

球后經濟艙風波延燒！台灣體壇長期不受重視是為什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀