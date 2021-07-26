特企／好房子不畏疫情　立軒天諾熱銷破6成

疫情緊繃下，大部分預售案接待中心來人大幅萎縮，林口正文化三路上、扶輪公園旁立軒天諾卻一枝獨秀，預約賞屋貴賓接連不斷，銷售穩定突破六成，在眾多競爭個案中脫穎而出。





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現場專案經理聶維嚴表示，立軒天諾由林口在地一級品牌「立軒開發」精心打造，建商口碑好、產品稀有、地段優越，尚未正式開案就已創下高成交佳績及相當的知名度，因此即使前一段時期疫情干擾，但有興趣的客戶依然願意等待現場安排賞屋。更重要的是，本案為全區首創不二價，銷售資訊全部透明化，一切資訊清清楚楚，加上房價合理又超值，購屋人稍微做一下功課了解周邊行情，也就不會再議價、安心簽約買屋。





立軒天諾地段卓越，位於三井OUTLET時尚特區，前臨文化三路開闊大道、近享7000坪扶輪公園綠意生活；大氣度退縮20米形成鏡波松韻大門廣場，約800坪廣浩基地僅只精粹147席，氣派非凡。立軒開發秉持「來者好品味、來過好生活」宗旨，處處用心精緻，特別在接待會館獨創首屈一指的「公設體驗區」，精緻與細膩的實境感，除了增加消費者成交信心外，也讓已成交客戶樂於分享，介紹親友回訪接待會館。





立軒天諾銷售佳績再次證明，品質+品牌+品味絕對是購屋不二首選，推薦有意置產的消費者務必把握本案；尤其全球性通膨已然來臨，台灣在疫情影響下，建案缺工缺料情況嚴重，營建成本日漸上漲，立軒天諾為反映成本預計於8月份調整售價，唯有把握時機即早進場、才能掌握最超值置產。立軒天諾現場全程最高規格抗疫導覽，參觀前敬請電話預約、不便之處敬請原諒。



