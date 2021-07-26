甲狀腺結節可以置之不理？醫師：出現「4情況」應及早治療避免惡化

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不一定等到「大脖子」才表示甲狀腺有腫瘤！中山醫學大學附設醫院一般外科暨達文西微創手術中心主任彭正明醫師指出，甲狀腺結節係指發生在甲狀腺內的腫塊，可分為單一或多發性；國內約有5%的人口患有甲狀腺結節，發生原因不明，大部份以良性居多，惡性比例低。但醫師提醒，甲狀腺結節有時僅0.7甚至0.5公分大小，檢查出結節後就要定期追蹤或評估是否需手術治療。
彭正明醫師表示，甲狀腺結節以良性居多，但仍有可能是惡性腫瘤；以單一性甲狀腺結節而言，惡性機率約在5%上下。多發性甲狀腺結節的惡性機率會再下降。通常結節較硬、邊緣不規則、結節血管豐富、有微小鈣化點者，需高度懷疑為惡性甲狀腺結節。會再採取細針穿刺並進行細胞學檢查，惟細針穿刺抽吸有偽陽性之可能，建議每3至6個月定期追蹤結節變化。
甲狀腺腫瘤在癌症中進展較緩慢，以乳突癌最常見。彭正明醫師說明，甲狀腺結節以女性居多，但是男性結節的惡性機率較高。甲狀腺腫瘤以往好發於中年族群，近年也開始有年輕趨勢，不乏國中生、無家族病史而確診為甲狀腺癌的病患。國人應注重頸部超音波檢查，不可輕忽甲狀腺結節對健康的影響。
甲狀腺結節不能置之不理？有哪些治療方式？
不少人以為甲狀腺結節無礙健康，因而疏以處理。彭正明醫師表示，雖然甲狀腺結節以良性居多，但不建議置之不理。一般情況之下，若檢查為良性甲狀腺結節而有結節快速長大（大小超過4公分）徵狀、結節壓迫到周圍組織，造成吞嚥困難、聲音沙啞、呼吸不順，或結節過大影響外觀，都建議盡早手術治療，同時減少未來進展為癌症的可能性。
彭正明醫師說明，甲狀腺結節的治療方式，第一種為傳統有疤手術，第二種為藏疤手術，包括內視鏡與達文西手術，可經腋下或經口部進行微創手術。第三類為無疤手術，有消融針手術與機械手臂輔助超音波治療（EhcoTherapy）。彭正明醫師分析，最新的機械手臂輔助超音波治療，無侵入性、疼痛度低，且能保留部分甲狀腺體，手術時間很短，隔天就能夠正常上班，是甲狀腺走向無創治療的未來趨勢。
新式甲狀腺結節無創手術 保留腺體提升生活品質
過去切除甲狀腺結節或腫瘤，有可能因為摘除腺體或傷及喉返神經，造成病患生活品質下降。彭正明醫師分析，「無創」治療甲狀腺結節的理想，已透過機械手臂輔助超音波治療可實現。利用超音波熱治療原理，讓結節產生高溫破壞組織，不傷害皮膚也沒有輻射性。半年腫瘤消減率可達7成以上，更重要的是滿足病人不留疤、低疼痛、良好生活品質等需求。
彭正明醫師指出，無創消融手術目前建議的適應病人，主要是甲狀腺良性腫瘤2至4公分之間。平均術後3至6個月可看到明顯消融，此外，雖然甲狀腺組織可保留，仍需回診抽血檢查甲狀腺激素是否正常。
醫師提醒，當接受頸部超音波發現有甲狀腺結節，且進一步檢查屬於良性者，如果結節影響周圍組織或外觀，建議尋求醫師評估，採取正確治療，及早處理甲狀腺結節，以免讓甲狀腺「未爆彈」演變為更大的健康問題。
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