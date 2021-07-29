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初期發病時，可能會覺得不舒服或微燒，再來會神經抽痛，這種神經痛的程度與年齡有關，愈老的患者，痛的愈厲害。這個時期因診斷不易，大多被誤疹為神經炎或關節痛，通常要等到一塊塊紅斑及具臍凹性的水皰出現時，才恍然大悟是「皮蛇」。正常人得帶狀皰疹只犯單側，病毒感染後即潛伏在背跟神經節處，發病的時後會延著神經所分佈的皮節長出皮疹及水皰。因為一條神經只管半節皮節（左半邊或右半邊），所以病灶呈單側性分佈，除非抵抗力很弱時，如癌症末期患者，免疫不全患者，才可能兩側同時侵犯，老一輩的人常說「皮蛇」繞身一匝則死，其實這是免疫系統已經下降非常嚴重才會在這種情況下就會提高死亡率。
一般而言，帶狀疱疹常發生在免疫狀況差的人身上，例如經常熬夜、壓力大，或是慢性腎衰竭、癌症、愛滋病患等。一般人得過水痘之後，病毒會潛伏在身體內的神經節內，當免疫力低弱時，這些潛伏的病毒，就可能會沿著神經到達皮膚形成水泡。皮膚上的病灶多在三週左右痊癒，但神經痛可能會再持續二~三個月，中醫是治療帶狀泡疹神經痛的高手，這類型的病症多是由濕、熱、毒所引起，「生蛇」卻多是情志因素，長時期精神壓力緊張，引致肝氣鬱結，久而化火，聚熱成毒而導致皮膚產生泡疹，只要一罹患帶狀泡疹，那種痛可能終身難忘，近6成患者因此產生憂鬱及負面情緒。
中醫治療 可助縮短帶狀疱疹病程
因水痘病毒長期潛伏在神經節內，等待人體免疫力欠佳時，又會再活躍起來；當病毒重新甦醒後，就會引起令人難以忍受的帶狀疱疹，而中醫治療可助縮短帶狀疱疹病程，初期可服用由黃連解毒湯與龍膽瀉肝湯，能抑制病毒生長與消炎退火，而疱疹後神經痛，可服用由白芷、羌活、川芎與延胡索等行氣活血兼止痛，再搭配針灸止痛，輔助神經分佈相關的華陀夾脊穴位，能改善患處氣血循環與加強止痛效果；若抵抗力過於虛弱者，在平時可服用人參、茯苓、白朮與黃耆等補氣中藥，中醫調整免疫常常從腸胃功能著手，不管是長年積累的便秘，或腸道內滋生的壞菌、病毒，通通要借由清火解毒的中醫藥使力，排出體外，等到胃腸內、血液中的毒素清除乾淨，自然可增強免疫系統、改善體質。以帶狀皰疹為例，使用中醫療法，較不容易留下神經痛的後遺症。
發病時，建議穿寬鬆衣物，避免壓迫患部，也可減少水泡磨破的機率，要小心不要挑破水泡，水泡破裂後更難照顧，還可能引發細菌感染，另外也要注意生活作息、多休息。要預防水痘病毒被活化，刺激帶狀疱疹發作，建議民眾建立良好生活習慣、規律生活作息、睡眠充足、營養均衡、規律運動，避免過勞及壓力，提高免疫力更是首要之道。
當帶狀泡疹正在發作時我常常使用的外敷方給大家參考：
泡疹滅痛止癢外敷方
成分:青黛3錢、生大黃3錢 、黃連5錢，側柏葉5錢，薄荷3錢，黃柏3錢，紫草3錢
作法: 碾細粉加適量香油調成糊狀，1日 3～5次，用於皰疹初起可減痛止癢。
（文章授權提供／中醫師吳宛容）
資料來源：健康醫療網 夏天如火狂燒快斬皮蛇！中醫外敷止神經痛、增強免疫力就對了
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