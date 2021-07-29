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亞洲大學附屬醫院骨科部主治醫師吳信廷表示，網球肘的醫學名稱為「肱骨外上髁炎」，為肌腱炎的一種，是指手腕關節不當使用，或重覆動作造成肌肉及肌腱使用過度，導致肌腱受傷與發炎，表現症狀為手肘外側（肱骨外上髁）疼痛，手部抓握力量也會降低。
吳信廷醫師說明，網球肘並非網球員的專利，主要好發於30～50歲的成人，比例約1～3%，且主要發生在慣用手，平時需要反覆提重物，或進行手部抓握動作的族群，皆為網球肘的好發對象，包括抓握滑鼠姿勢不當的打字員、頻繁使用刀具、過重鍋子的家庭主婦及廚師，或頻繁搬重物的水電工和物流士等。
改善網球肘 急性期應盡快冰敷
吳信廷醫師指出，若要改善網球肘問題，最重要的是適當休息，避免手腕過度使用或提重物，並在急性期前24個小時內要冰敷，發生48小時後可考慮熱敷，降低疼痛狀況；值得一提的是，網球肘是因使用過度造成的損傷，唯有改善活動型態、矯正姿勢，才能真正遠離手肘疼痛的困擾。
先服消炎止痛藥 配戴護肘加壓緩痛
一旦確診為網球肘，除了可服用消炎止痛藥，吳信廷醫師建議，也可接受復健治療，如超音波、低能量雷射或經皮電刺激等物理治療，緩解發炎反應，若效果未見好轉，可再嘗試在手肘外側壓痛處注射少量類固醇，近期亦有使用高濃度葡萄糖或高濃度血小板血漿治療(PRP)，直接注射至肌腱，刺激受傷發炎的肌腱修復增生，改善發炎狀況。
此外，民眾可配戴護肘加壓帶，有助於舒緩疼痛，並修正工作或運動時錯誤姿勢，避免長時間重複使用或過度運動，善用身體力量輔助手臂，減少大量使用手腕力量。
資料來源：健康醫療網 手部勢錯了當心惹「網球肘」上身！ 骨科醫速解緩疼痛作法
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