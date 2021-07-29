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316 萬元起！BMW 全新純電休旅 iX 正式預售

▲ 316 萬元起！BMW 全新純電休旅 iX 正式預售
▲ 316 萬元起！BMW 全新純電休旅 iX 正式預售

2GameSome - 有車賞

2021-07-29 17:55:01

先前搶先推出線上預購專案後，BMW 終於在今日（7/29）正式公布台灣市場全新 BMW iX 豪華純電旗艦休旅導入車型為 iX xDrive40 與 iX xDrive50，預售價分別為新台幣 316 萬元與 386 萬元起，明年首批配額 300 輛，目前已接單超過 150 張。

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Shy Tech 隱形科技

BMW 為 iX 重新詮釋現代前衛設計語彙，勾勒出與 X5 相仿的車長、X6 相近的流線車高，創造出 0.25Cd 優異的低風阻設計，特別是 BMW 品牌中線條最為銳利修長的 LED 頭燈組及全新直立式雙腎型水箱護罩設計，並導入 Shy Tech 隱形科技，不僅將攝影機與雷達等傳感系統設置於封閉式雙腎型水箱護罩之內，表面若是不慎刮傷更能於常溫 24 小時內或高溫 5 分鐘內自行修復。

BMW iX 純電 SAV（Sports Activity Vehicle）配備 Sport Package 運動化外觀套件，搭配無窗框設計與融入尾門線條的造型尾燈組，展演 BMW X 家族血緣，車尾品牌飾徽嵌入後方攝影鏡頭及全車隱藏式車門把手設計，更將 Shy Tech 隱形科技的概念展露無遺。

Sport Package 運動化外觀套件搭配率性十足的無窗框設計，展演 BMW X 家族濃厚血緣。
Sport Package 運動化外觀套件搭配率性十足的無窗框設計，展演 BMW X 家族濃厚血緣。

溫潤家居風範

BMW 為 iX 採用全新開發的一體式曲面螢幕（12.3 吋虛擬數位儀錶搭配 14.9 吋中控觸控螢幕），結合全新世代 BMW iDrive 8 使用者介面與車況抬頭顯示器，加諸智慧語音助理 2.0、ConnectedDrive 智慧互聯駕駛服務、RSU 遠端軟體更新與無線智慧型手機整合系統，更貼近人性也更直覺的操作邏輯。此外，iX 更是品牌首款，同時也是豪華品牌中唯一配備BMW 手機數位鑰匙 2.0 功能，透過全新的 Ultra-Wideband （UWB）超寬頻技術，具備高安全性、高精準度的獨立通訊晶片、車主無需使用 iPhone 感應車門把手解鎖，只要 iPhone 放在身上，走近 iX 時就能直接解鎖並於上車後啟動車輛。

採用一體式曲面螢幕（12.3 吋虛擬數位儀錶與 14.9 吋中控觸控螢幕），結合全新 iDrive 8 使用者介面與車況抬頭顯示器。
採用一體式曲面螢幕（12.3 吋虛擬數位儀錶與 14.9 吋中控觸控螢幕），結合全新 iDrive 8 使用者介面與車況抬頭顯示器。
BMW iX 配備手機數位鑰匙 2.0 功能，車主只要 iPhone 放在身上，走近 iX 時就能直接解鎖並於上車後啟動車輛。
BMW iX 配備手機數位鑰匙 2.0 功能，車主只要 iPhone 放在身上，走近 iX 時就能直接解鎖並於上車後啟動車輛。
iX 擁有與 X7 同級的 3,000mm 軸距創造優異車室空間表現，更採用天然真皮包覆內裝，結合天然橄欖葉鞣製的材質展現對環境友善的重視，搭配全新排檔座設計、水晶內裝套件與 BMW 旗下車款面積最大的全新電控調節採光全景式玻璃車頂，讓iX車室營造出高質感。此外，iX 採用 Carbon Cage 碳纖維複合式材質車體結構搭配輕量化鋁合金材質，結合品牌最高規格的BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，搭載更高階的處理器以強化資訊運算速度及多面向資訊整合能力，大幅強化現有主動式安全輔助系統等功能以達完美安全防護。

以天然橄欖葉鞣製而成的真皮包覆儀錶檯、全新一體式真皮座椅與全新多邊形雙幅式真皮方向盤。
以天然橄欖葉鞣製而成的真皮包覆儀錶檯、全新一體式真皮座椅與全新多邊形雙幅式真皮方向盤。
懸浮式中央鞍座設計搭配水晶內裝套件與 FSC 森林管理委員會認證木材面板。
懸浮式中央鞍座設計搭配水晶內裝套件與 FSC 森林管理委員會認證木材面板。
全新電控調節採光全景式玻璃車頂，適時調節車室空間採光。
全新電控調節採光全景式玻璃車頂，適時調節車室空間採光。

展演電能駕馭激情

iX 採用全新第五代 eDrvie 科技與 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統，將電動馬達、動力控制模組與變速系統進行整合，搭配能量密度大幅提升的鋰電池模組，iX xDrive40 搭載容量為 76.6kWh 的電池組，最大馬力可達 326 匹、最大扭力可達 630 牛頓米，0 到 100km/h 加速只要 6.1 秒，最高續航里程可達 425km*，最快僅需 10 分鐘就能補充 95km 行駛里程；iX xDrive50 搭載容量為 111.5kWh 的電池，最大馬力可達亮眼的 523 匹、最大扭力可達 765 牛頓米，0 到 100km/h 加速只要 4.6 秒就能完成，最高續航里程更能達到 630km*，最快僅需 10 分鐘就能補充 150km 的行駛里程。BMW 並透過與奧斯卡金像獎最佳原創配樂得主 Hans Zimmer 合作，打造出針對不同的駕駛模式時的 BMW 獨特熱血電能聲浪。

BMW iX 採用第五代 eDrvie科技與 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統，iX xDrive50 最大馬力為 523 匹，0 到 100km/h 加速只需 4.6 秒，最高續航里程更能達到 630km。
BMW iX 採用第五代 eDrvie科技與 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統，iX xDrive50 最大馬力為 523 匹，0 到 100km/h 加速只需 4.6 秒，最高續航里程更能達到 630km。
BMW 與 Hans Zimmer 合作，打造出針對不同的駕駛模式時的 BMW 獨特熱血電能聲浪。
BMW 與 Hans Zimmer 合作，打造出針對不同的駕駛模式時的 BMW 獨特熱血電能聲浪。
針對將來消費者所在意的充電及能源網路，BMW 總代理規劃於全台各地建置共 14 處 BMW I 直流高速充電站，搭配全台現有超過 2,000 座的公共交流充電座打造環台充電網。今年底開始，BMW 總代理汎德將陸續完成台灣環島 BMW I 直流高速充電站建置，預計將配置充電功率最高可達 300kW 以上的充電座，讓車主能夠在旅途中快速補充續航里程並消弭里程焦慮。

*WLTP測試規範下所測得之數據

BMW iX豪華純電旗艦休旅預購網站https://mybmw.tw/BMWiXReserve

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