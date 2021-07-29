▲ 316 萬元起！BMW 全新純電休旅 iX 正式預售

先前搶先推出線上預購專案後，BMW 終於在今日（7/29）正式公布台灣市場全新 BMW iX 豪華純電旗艦休旅導入車型為 iX xDrive40 與 iX xDrive50，預售價分別為新台幣 316 萬元與 386 萬元起，明年首批配額 300 輛，目前已接單超過 150 張。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Shy Tech 隱形科技
BMW 為 iX 重新詮釋現代前衛設計語彙，勾勒出與 X5 相仿的車長、X6 相近的流線車高，創造出 0.25Cd 優異的低風阻設計，特別是 BMW 品牌中線條最為銳利修長的 LED 頭燈組及全新直立式雙腎型水箱護罩設計，並導入 Shy Tech 隱形科技，不僅將攝影機與雷達等傳感系統設置於封閉式雙腎型水箱護罩之內，表面若是不慎刮傷更能於常溫 24 小時內或高溫 5 分鐘內自行修復。
BMW iX 純電 SAV（Sports Activity Vehicle）配備 Sport Package 運動化外觀套件，搭配無窗框設計與融入尾門線條的造型尾燈組，展演 BMW X 家族血緣，車尾品牌飾徽嵌入後方攝影鏡頭及全車隱藏式車門把手設計，更將 Shy Tech 隱形科技的概念展露無遺。
溫潤家居風範
BMW 為 iX 採用全新開發的一體式曲面螢幕（12.3 吋虛擬數位儀錶搭配 14.9 吋中控觸控螢幕），結合全新世代 BMW iDrive 8 使用者介面與車況抬頭顯示器，加諸智慧語音助理 2.0、ConnectedDrive 智慧互聯駕駛服務、RSU 遠端軟體更新與無線智慧型手機整合系統，更貼近人性也更直覺的操作邏輯。此外，iX 更是品牌首款，同時也是豪華品牌中唯一配備BMW 手機數位鑰匙 2.0 功能，透過全新的 Ultra-Wideband （UWB）超寬頻技術，具備高安全性、高精準度的獨立通訊晶片、車主無需使用 iPhone 感應車門把手解鎖，只要 iPhone 放在身上，走近 iX 時就能直接解鎖並於上車後啟動車輛。
iX 擁有與 X7 同級的 3,000mm 軸距創造優異車室空間表現，更採用天然真皮包覆內裝，結合天然橄欖葉鞣製的材質展現對環境友善的重視，搭配全新排檔座設計、水晶內裝套件與 BMW 旗下車款面積最大的全新電控調節採光全景式玻璃車頂，讓iX車室營造出高質感。此外，iX 採用 Carbon Cage 碳纖維複合式材質車體結構搭配輕量化鋁合金材質，結合品牌最高規格的BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，搭載更高階的處理器以強化資訊運算速度及多面向資訊整合能力，大幅強化現有主動式安全輔助系統等功能以達完美安全防護。