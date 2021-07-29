▲ 316 萬元起！BMW 全新純電休旅 iX 正式預售

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Shy Tech 隱形科技





Sport Package 運動化外觀套件搭配率性十足的無窗框設計，展演 BMW X 家族濃厚血緣。

溫潤家居風範





BMW 為 iX 採用全新開發的一體式曲面螢幕（12.3 吋虛擬數位儀錶搭配 14.9 吋中控觸控螢幕），結合全新世代 BMW iDrive 8 使用者介面與車況抬頭顯示器，加諸智慧語音助理 2.0、ConnectedDrive 智慧互聯駕駛服務、RSU 遠端軟體更新與無線智慧型手機整合系統，更貼近人性也更直覺的操作邏輯。此外，iX 更是品牌首款，同時也是豪華品牌中唯一配備BMW 手機數位鑰匙 2.0 功能，透過全新的 Ultra-Wideband （UWB）超寬頻技術，具備高安全性、高精準度的獨立通訊晶片、車主無需使用 iPhone 感應車門把手解鎖，只要 iPhone 放在身上，走近 iX 時就能直接解鎖並於上車後啟動車輛。





採用一體式曲面螢幕（12.3 吋虛擬數位儀錶與 14.9 吋中控觸控螢幕），結合全新 iDrive 8 使用者介面與車況抬頭顯示器。

BMW iX 配備手機數位鑰匙 2.0 功能，車主只要 iPhone 放在身上，走近 iX 時就能直接解鎖並於上車後啟動車輛。

以天然橄欖葉鞣製而成的真皮包覆儀錶檯、全新一體式真皮座椅與全新多邊形雙幅式真皮方向盤。

懸浮式中央鞍座設計搭配水晶內裝套件與 FSC 森林管理委員會認證木材面板。

全新電控調節採光全景式玻璃車頂，適時調節車室空間採光。

展演電能駕馭激情





BMW iX 採用第五代 eDrvie科技與 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統，iX xDrive50 最大馬力為 523 匹，0 到 100km/h 加速只需 4.6 秒，最高續航里程更能達到 630km。