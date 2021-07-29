COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

泡菜吃多易胃癌？營養師４觀念每天吃助養生！

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-07-29 19:30:00

泡菜常見於各種美食，是各種台式小吃、日本料理、韓式料理的靈魂腳色。而泡菜容易罹患胃癌又或者有助養生，位處兩端不同的看法也眾說紛紜，對此嫚嫚營養師指出關鍵，並解析胃癌一說的可能性，也建議有助養生的吃法！

我是廣告 請繼續往下閱讀
多吃泡菜養生？致癌？營養師：要看哪種泡菜。

嫚嫚營養師表示，泡菜為延長保存期限會以醃製的方式製作，日前傳泡菜吃多容易致癌，大多就是出自於醃漬的製作過程，確實不少研究指出醃漬物吃多，可能對健康造成負面的影響，包括癌症，例如中式鹹魚、使用硝酸鹽、亞硝酸鹽醃漬的火腿、熱狗、培根等皆為醃漬物。不過泡菜也常見分「醃漬泡菜」和「發酵泡菜」兩種，對健康的影響也有所差異。

醃漬泡菜（常見台、日泡菜）

嫚嫚營養師淺談製作方式，純醃漬的泡菜，常見台式泡菜、日式泡菜，製作多以高麗菜先進行抹鹽，靜置待其出水後徹底清洗，接著裝進玻璃罐內並加入配料及主要以糖、鹽所製成的醃漬醬料，其後放置冰箱約三至四小時後即可食用。

發酵泡菜（常見韓式泡菜）

經發酵的泡菜常見為韓式泡菜，則多以大白菜等蔬菜先進行抹鹽，並且加壓徹底逼出水份然後徹底清洗，到這階段和純醃漬泡菜差異不大，不過接著就會放入大量以辣椒、薑、蒜等辛香料調製而成的紅色醃料中醃製，並置於常溫中發酵約3~10天。

兩者皆使用天然蔬菜，並抹鹽、逼出水份後徹底清洗，但在醃漬的過程就開始有所不同，而後者更經過發酵，這點是主要關鍵，營養成分、對身體的影響都會有所不同。

#泡菜 #韓式泡菜 #台式泡菜 #日式泡菜 #胃癌 #養生 #嫚嫚營養師
#泡菜 #韓式泡菜 #台式泡菜 #日式泡菜 #胃癌 #養生 #嫚嫚營養師


發酵泡菜（常見韓式泡菜）助養生，如同吃優酪乳配蔬菜！

養生關鍵一：蔬菜、辛香料營養

嫚嫚營養師表示，純醃漬的泡菜為醃漬物，吃多可能有容易致癌的疑慮。但發酵後的泡菜，本身除了具有蔬菜、辛香料的營養及好處，如熱量低、富含膳食纖維、Beta胡蘿蔔素、辣椒素、槲皮素等各種植化素等，也具有最關鍵營養，那就是發酵過程當中所形成的乳酸菌。

養生關鍵二：乳酸菌、fHDMPPA

嫚嫚營養師表示，發酵後的泡菜據研究發現，每公克約有107~109 CFU/g菌數形成單位），台灣國內依相關規定，每罐乳酸、發酵乳等含菌量都需要大於或等於107 CFU/ml或g或，可見發酵後的泡菜乳酸菌含量是和優酪乳相當，吃泡菜時如同在喝優酪乳一樣攝取乳酸菌。

乳酸菌也有好壞之分，例如益生菌就是當中最知名的乳酸菌之一，而發酵泡菜中據目前研究多是好的、有助健康的益菌。對人體的好處，包括了抗氧化、降低身體發炎反應，且能透過「競爭性抑制」作用，減少致病菌的數量，如同十個座位有十個都是益菌，壞菌便無處可坐。而乳酸菌可產乳酸的特性，也會調整腸胃道的酸鹼性，較酸的環境不利壞菌生存，又更進一步降低壞菌處量。除此之外也能促進腸道蠕動，幫助身體排除有害物質。再加上蔬菜本身的膳食纖維也有助腸道健康，且人體約有７成的免疫細胞存在於腸道周圍，腸道健康便也有助調節免疫系統。發酵泡菜大國：韓國，就曾做過不少研究，也發現每日吃一碗約300公克的泡菜者，糞便乳酸菌的含量有明顯提升。

發酵泡菜也被研究出當中含有一種名為fHDMPPA的活性化合物，可抑制低密度脂蛋白氧化，也就是所謂的壞的膽固醇，可間接減少動脈粥狀硬化問題。整體而言泡菜對人體的好處相當優越。

#泡菜 #韓式泡菜 #台式泡菜 #日式泡菜 #胃癌 #養生 #嫚嫚營養師
#泡菜 #韓式泡菜 #台式泡菜 #日式泡菜 #胃癌 #養生 #嫚嫚營養師


韓國胃癌人口高是因為泡菜？營養師指可能原因。

日前有不少研究指出，常吃發酵泡菜的韓國人，胃癌人口數也相當高，有、無吃泡菜者的比較，罹癌率約相差兩倍以上，此消息也引起廣大的注意，後續也有不少專家認為不論是何種泡菜都容易致癌。

不過對此嫚嫚營養師則認為，研究對象以韓國人為大宗，韓國人吃發酵泡菜也多常見於喝燒酒、直接飲用熱湯等場合，這些也都是容易形成胃癌的常見危險因子，因此韓國的泡菜是否真為引起胃癌的主因，可能還需要更確切的研究。而以營養學來看，好處是相當多的。

#泡菜 #韓式泡菜 #台式泡菜 #日式泡菜 #胃癌 #養生 #嫚嫚營養師
#泡菜 #韓式泡菜 #台式泡菜 #日式泡菜 #胃癌 #養生 #嫚嫚營養師


發酵泡菜（常見韓式泡菜）適量助養生，營養師教這樣吃更助健康！

嫚嫚營養師表示，發酵過的泡菜對人體健康很有幫助，適量的食用有助養生。不過重要的是，要吃到優良的發酵泡菜才有助健康，包括了其確實為經過良好的發酵過程、製作過程衛生安全無虞等。

因此嫚嫚營養師建議，一天可吃約100公克，約一小碗的量，可每天吃作為一日蔬菜所需來源，不過不可單吃泡菜而取代其他蔬果營養，身體要健康也需要各種多元、多色的營養。並且建議選擇大廠牌、商譽好的品牌，較能確保食安，並且時常更換廠牌，以分散風險。

另外也提醒，高血壓、心臟病、腎臟病患者需要注意泡菜食品鈉含量，若是每100公克超過600毫克鈉的食品都應盡量避免或少吃。而許多人吃泡菜若有拉肚子的情況，要知道這並不適身體正在排毒，而可能是食物中毒或起了發炎反應，若察覺與泡菜有關，便應停止食用。

#泡菜 #韓式泡菜 #台式泡菜 #日式泡菜 #胃癌 #養生 #嫚嫚營養師
#泡菜 #韓式泡菜 #台式泡菜 #日式泡菜 #胃癌 #養生 #嫚嫚營養師


《延伸閱讀》

．味增湯助防癌、養生、抗氧化！營養師：白天喝更有助健康！

．綠豆湯清熱解毒、保護脾胃。醫：加薏仁更有助利濕。４族群不宜！

以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。



以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
63.89%36.11%
2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
72%28%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
31.33%68.67%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
82.1%17.9%
2021-07-26-2021-07-29
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
即時
推薦閱讀