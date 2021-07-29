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Honda All New Fit在台首亮相，預計9月上市，e:HEV車型12月開始交車！

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-07-29 21:25:20

Honda在2021年最受注目國產新車全新世代Fit，繼日前公布預售價格開始接單後，受到疫情影響，終於在7月29日的媒體預賞會中，正式在台灣亮相；Fit是目前Honda在台灣的產品線中，除了SUV雙雄CR-V與HR-V之外，賣得最好的車款，而本次Honda還將首度導入e:HEV油電混合動力車型，將是首款台灣生產的混合動力小型掀背車！

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全新Fit在東京車展發表時，初看照片會讓人覺得在外型上變得比較簡單，沒那們前衛新潮，但實際見到實車，卻比指照片上看來好看不少，原廠表示Fit以劃時代「移動簡約美學」全新觀點將秉持減法哲學，捨棄多餘裝飾，傳遞「Less，but better」的顛覆概念，因此，將過多的線條與裝飾捨去，使其顯得更為耐看。

相較於外型，車內布局依舊是Honda一貫的強項，依循「車室空間極大化，機械空間極小化- Man Maximum Machine Minimum」思想，實現Honda FIT超越同級的寬敞舒適空間，首先致力於完全消除前方視野的盲點和壓迫感，採用全新車體結構設計思維，並以毫米為單位調整A 柱的位置和傾斜度，更搭載全平整儀表控台及TFT彩色液晶儀表，創造出「視野的舒適」。

座椅部分全新Fit採高質感體感紓壓G-frame皮布雙織座椅，椅背與椅墊內均採用全面支撐骨盆到腰椎的加厚大面積樹脂製內襯，讓使用者可愉悅地享用「乘坐的舒適」。同時，全新搭載Fit依舊配置了Honda專利、變化多端的 ULTRA SEAT多功能變化座椅，包含彈性 U 模式（後座椅6 / 4 分離傾倒打平）、超長 L 模式（後座椅前倒 + 助手席前座後倒）、增高 T 模式（後座椅椅墊向上折疊），提供多樣的座椅模式變化，讓車室靈活度及便利性更為提昇。

此外，搭載8吋觸控式音響主機，內建收音機/USB/藍牙音樂與免持聽筒，更可與智慧型手機連結(Apple CarPlay/Android Auto)；搭載「EPB電子式駐車煞車」及「BRAKE HOLD 智慧型煞車鎖定系統」等配備，增添便利。

安全部分，全新Fit標配Honda Sensing智慧安全主動防護系統、4輪碟煞、搭配進化之懸吊及轉向系統，帶來扎實且令人安心的穩定車身動態。此外，首度導入的e:HEV 油電版本，中低速行駛時，以鋰電池搭配引擎發電供應電力，驅動具備2.4L汽油引擎水準扭力的電動機帶動車輛行駛；高速時，讓處於內燃機效率峰值的引擎直接驅動，兼具電動車性能及汽油車的便利性。除了e:HEV 油電版本，亦有傳統汽油動力版本可選擇，而本次的預賞會僅有汽油動力版本亮相，且上市後也會以汽油動力版本先交車，e:HEV 油電版本則會至12月才開始交車。

預定於9月採線上正式媒體發表的全新Fit，日前正式展開預約訂購，同時即日起，全國Honda Cars同步展開搶先預訂禮遇活動，上市前搶先入主全新Fit即可免費升級「五年不限里程延長保固」、「2萬公里免費定保」。預約訂購售價1.5L 汽油版價格NT$ 76.9萬元整，1.5 e:HEV油電版價格為NT$ 86.9萬元整，截至目前，也接單超過400張，其中e:HEV油電版佔了六成，可見台灣消費者對全新Fit的期待，Honda Taiwan預計在8月底將會安排媒體試駕活動，屆時即可帶來更詳盡報導，敬請期待。

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