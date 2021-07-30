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內灣老街以客家美食為名，有客家擂茶等美味小吃，老街上的房子也都還保留著昔日傳統的紅磚建築特色，十分古色古香。交通也很方便，搭乘火車到內灣車站一出站即可抵達，若是自駕的話老街附近有許多停車場可停車。內灣老街附近就是可享受豪華露營體驗的威尼斯溫泉露營地，想了解更多老街美食和露營地資訊可參考：
鄰近新竹內灣老街，威尼斯溫泉露營地給你輕鬆有趣的露營體驗
圖/IG@ @missicelandido @commercialdistrict_tw
景點資訊｜新北市橫山鄉內灣車站旁
怎麼去>>新竹景點｜男女老少都適合玩得內灣老街怎麼去？交通資訊
內灣親水公園
內灣親水公園位於往內灣老街的入口處附近，園區內的水池以生態工法設計，且種植了許多落羽松，在每年11月到2月樹葉變色期間造訪尤其美麗，走在步道上看著樹林和池子，別有一番清幽，逛完老街來這邊散散步欣賞落羽松美景，感受不一樣的內灣風情吧！
圖/IG@yuxin_ling
景點資訊｜新北市橫山鄉往內灣老街的入口處
內灣金哪吒賽車場
內灣金哪吒賽車場有分大人和兒童的賽車區域，還有旋轉木馬、咖啡杯等各種遊樂設施，和適合親子一起來玩。賽車每玩一次以十分鐘為單位，分為單人、雙人和兒童三種車型，依照不同種類每玩一次250或350元。遊樂設施部分則可以購買300元套票，總共可以玩到3-5種不同的設施，種類豐富又不會太過刺激，很適合小朋友們。
圖/IG@chic77hi
景點資訊｜新竹縣橫山鄉內灣村中山街二段 (每天09:00-19:00)
內灣國小
內灣國小位於內灣老街旁邊，城堡造型的校門口十分顯眼又夢幻，讓人忍不住想進去一探究竟。校園內最有名的就是呼應內灣火車站，以火車為主題造型打造的內灣號特色溜滑梯。另外操場各個角落還有色彩繽紛的動物彩繪雕塑，讓校園充滿創意與童趣。若於春天時來訪內灣國小，還能欣賞到櫻花盛開的美景。
圖/IG@ee_zoey_abby
景點資訊｜新竹縣橫山鄉內灣村3鄰110號
好客好品
好客好品位於內灣國小旁邊的巷子裡，一走進園區，漂亮的木造房子和花花草草，就好像來到了宮崎駿的電影場景中。這邊除了可以邊喝咖啡邊欣賞風景，店裡還有一整櫃的漫畫讓你盡情看到飽，並有溜滑梯和積木池，給爸媽和小朋友們各自的天地，另外還有DIY課程可以預約做手工藝。再往園區裡面走則是知名的虎帽金工銀飾店，讓遊客在漂亮的建築前拍照打卡，並製作專屬於自己的銀飾。
圖/IG@a95036
圖/IG@yiwulife
景點資訊｜新竹縣橫山鄉內灣村內灣139之1號(10:00~17:00 每周二公休)
詳細介紹>>【 新竹景點 | 內灣 】好客好品希望工場。隱藏版文青新景點。童話般的復古小屋
合興車站
合興車站位於內灣線上，為到達內灣車站前會經過的復古小車站，這裡保留傳統的木造車站建築特色，並設置了許多精緻的手工藝小店。園區以愛情為主題，除了有可以掛上祈願木卡的許願牆，還有鐵道上的大愛心等打卡點，很適合情侶來這邊拍照散步，讓感情在浪漫的造景中迅速升溫。
圖/IG@a901531圖/IG@a901531
景點資訊｜新竹縣橫山鄉中山街一段17號
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7-11騰達門市
位於內灣線九讚頭車站的7-11騰達門市，除了有以櫻花為主題設計的半開放式貨櫃屋，二樓還設有觀景台座位區和鐵道彩繪牆，每個角落都是最佳拍照點。門市內則有沙發和合室座位區，木色的高質感設計，從外面看就像高級餐廳一樣。
圖/IG@cowcow.tw
景點資訊｜新竹縣橫山鄉中豐路二段211號 (24小時營業)
原文出處 : ReadyGo 逛完內灣老街到附近走走！不可錯過的內灣7大景點
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