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逛完內灣老街到附近走走！不可錯過的內灣7大景點

逛完內灣老街到附近走走！不可錯過的內灣7大景點
逛完內灣老街到附近走走！不可錯過的內灣7大景點

ReadyGo

2021-07-30 00:30:27

除了內灣老街之外，新竹內灣還有很多好玩的地方可以探索，不管是要吃美食、賞美景還是品咖啡、拍美照都能通通滿足，且地點都位於鐵路線上，交通方式十分方便。今天就告訴你來內灣必造訪的七個景點，讓你有最難忘的新竹內灣之旅。

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內灣老街

內灣老街以客家美食為名，有客家擂茶等美味小吃，老街上的房子也都還保留著昔日傳統的紅磚建築特色，十分古色古香。交通也很方便，搭乘火車到內灣車站一出站即可抵達，若是自駕的話老街附近有許多停車場可停車。內灣老街附近就是可享受豪華露營體驗的威尼斯溫泉露營地，想了解更多老街美食和露營地資訊可參考：

鄰近新竹內灣老街，威尼斯溫泉露營地給你輕鬆有趣的露營體驗

內灣景點 內灣老街 街景
內灣景點 內灣老街 街景
圖/IG@ @missicelandido @commercialdistrict_tw

景點資訊｜新北市橫山鄉內灣車站旁

怎麼去>>新竹景點｜男女老少都適合玩得內灣老街怎麼去？交通資訊

內灣親水公園

內灣親水公園位於往內灣老街的入口處附近，園區內的水池以生態工法設計，且種植了許多落羽松，在每年11月到2月樹葉變色期間造訪尤其美麗，走在步道上看著樹林和池子，別有一番清幽，逛完老街來這邊散散步欣賞落羽松美景，感受不一樣的內灣風情吧！

內灣景點-內灣親水公園 落雨松
內灣景點-內灣親水公園 落雨松
圖/IG@yuxin_ling

景點資訊｜新北市橫山鄉往內灣老街的入口處

內灣金哪吒賽車場

內灣金哪吒賽車場有分大人和兒童的賽車區域，還有旋轉木馬、咖啡杯等各種遊樂設施，和適合親子一起來玩。賽車每玩一次以十分鐘為單位，分為單人、雙人和兒童三種車型，依照不同種類每玩一次250或350元。遊樂設施部分則可以購買300元套票，總共可以玩到3-5種不同的設施，種類豐富又不會太過刺激，很適合小朋友們。

內灣景點-內灣金哪吒賽車場 賽車
內灣景點-內灣金哪吒賽車場 賽車
圖/IG@chic77hi

景點資訊｜新竹縣橫山鄉內灣村中山街二段 (每天09:00-19:00)

內灣國小

內灣國小位於內灣老街旁邊，城堡造型的校門口十分顯眼又夢幻，讓人忍不住想進去一探究竟。校園內最有名的就是呼應內灣火車站，以火車為主題造型打造的內灣號特色溜滑梯。另外操場各個角落還有色彩繽紛的動物彩繪雕塑，讓校園充滿創意與童趣。若於春天時來訪內灣國小，還能欣賞到櫻花盛開的美景。

內灣景點-內灣國小 校園
內灣景點-內灣國小 校園
圖/IG@ee_zoey_abby

景點資訊｜新竹縣橫山鄉內灣村3鄰110號

好客好品

好客好品位於內灣國小旁邊的巷子裡，一走進園區，漂亮的木造房子和花花草草，就好像來到了宮崎駿的電影場景中。這邊除了可以邊喝咖啡邊欣賞風景，店裡還有一整櫃的漫畫讓你盡情看到飽，並有溜滑梯和積木池，給爸媽和小朋友們各自的天地，另外還有DIY課程可以預約做手工藝。再往園區裡面走則是知名的虎帽金工銀飾店，讓遊客在漂亮的建築前拍照打卡，並製作專屬於自己的銀飾。

內灣景點 內灣好客好品 漫畫
內灣景點 內灣好客好品 漫畫
圖/IG@a95036

內灣景點 虎帽金工 宮崎駿場警
內灣景點 虎帽金工 宮崎駿場警
圖/IG@yiwulife

景點資訊｜新竹縣橫山鄉內灣村內灣139之1號(10:00~17:00 每周二公休)

詳細介紹>>【 新竹景點 | 內灣 】好客好品希望工場。隱藏版文青新景點。童話般的復古小屋

合興車站

合興車站位於內灣線上，為到達內灣車站前會經過的復古小車站，這裡保留傳統的木造車站建築特色，並設置了許多精緻的手工藝小店。園區以愛情為主題，除了有可以掛上祈願木卡的許願牆，還有鐵道上的大愛心等打卡點，很適合情侶來這邊拍照散步，讓感情在浪漫的造景中迅速升溫。

內灣景點 合興車站 木造建築
內灣景點 合興車站 木造建築
圖/IG@a901531
內灣景點-合興車站愛心造景
內灣景點-合興車站愛心造景
圖/IG@a901531

景點資訊｜新竹縣橫山鄉中山街一段17號

詳細介紹>>新竹合興車站藍皮火車變身特色商店！復古時鐘牆成打卡景點

7-11騰達門市

位於內灣線九讚頭車站的7-11騰達門市，除了有以櫻花為主題設計的半開放式貨櫃屋，二樓還設有觀景台座位區和鐵道彩繪牆，每個角落都是最佳拍照點。門市內則有沙發和合室座位區，木色的高質感設計，從外面看就像高級餐廳一樣。

內灣景點7-11騰達門市 貨櫃
內灣景點7-11騰達門市 貨櫃
圖/IG@cowcow.tw

景點資訊｜新竹縣橫山鄉中豐路二段211號 (24小時營業)



原文出處 : ReadyGo 逛完內灣老街到附近走走！不可錯過的內灣7大景點

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