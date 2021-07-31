影／拆穿慣老闆職場鬼話！3大類型引網友共鳴：能者過勞

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影片中路卡斯將「職場鬼話」分為 3 大類型：
- 直接打臉型：剛進入新的職場環境，難免需要有學習公司SOP的時期，這時上司或前輩都會向菜鳥講述「不懂要問」，但當真的向他們詢問的時候，卻常常換來「口氣態度不好」、「怎麼連這個都問」等「熱臉貼冷屁股」的現象出現。這也讓路卡斯傻眼直說：「不是說不懂要問嗎？我就真的不懂啊！為什麼問了還要被罵？」
以及像是某老闆講述公司福利好，屬責任制模式，卻加班沒有加班費，且責任制應是「自由上下班」時間，但公司卻規定要上下班打卡，成「打卡制」工作。路卡斯也講述，勞基會規定，只要超時工作公司就應該給予補休或加班費，這是「正常的工作福利」，而不是公司一開始所說的「好福利」。
- 自以為很有道理型：許多職場菜鳥常聽見的「吃苦當吃補」、「吃虧就是佔便宜」，路卡斯講述通常會講出前者話語的人，都會認為自己「說得很有道理」，但他認為：「吃虧就是吃虧，我佔了誰的便宜？」。
另外還有常見的「能者多勞」，路卡斯認為：「我有能力不代表我就要做的比較多」。在相同薪水之下，相較能力不足的同事卻能做的事情比較少，他認為公司應該是要想辦法訓練，讓那位同事變成與自己一樣有能力，而不是把事情都讓有能力者來做。
「你現在拿多少薪水不重要，重要的是你在這過程學到什麼」，這句話路卡斯則認為，對於剛進職場的菜鳥或許還有點道理，畢竟職場技能必須從 0 學起，但若在該公司工作了1年、2年、3年，薪水仍是剛進公司時的幅度，路卡斯則強力苦勸：「請你離職」。
- 鬼話連篇型：某公司跟員工說「公司正視人才」，但卻跟人資表示公司新人僅能採用「公立大學畢業生」，路卡斯認為人才與公立大學無法劃成等號，完全不合邏輯。另外他也補充友人的故事，友人老闆竟和員工們說：「你們加班應該要感謝公司，因為公司業績很好，你們才會加班」。路卡斯則傻眼表示，公司業績很好，與加班卻沒有給加班費，完全是兩碼子事情。
最後他也補充，公司最愛使用的大絕招：共體時艱。路卡斯認為，若說出這句話的公司平常就對員工很好，福利給好給滿，那他覺得因疫情影響，實屬正常。但倘若平常就是「慣老闆」，卻要員工們在疫情期間共體時艱，路卡斯則嚴肅表示：「不要講這句話，很噁心」。
影片曝光後，引起網友留言討論：「說『你現在拿多少薪水很重要嗎？』的那個真的可以去X」、「能者過勞啦」、「明明公司就是老闆的，就有一堆人都在說你要替公司著想，老實說想個屁。」（影音編輯：謝美伶）
▶ 感謝授權：路卡斯碎碎念
完整影片：https://youtu.be/GDr1gta3I54