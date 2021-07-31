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台灣福斯汽車創單月銷售新高！Volkswagen 七月掛牌數超過1,600輛

▲ 台灣福斯汽車創單月銷售新高！Volkswagen 七月掛牌數超過1,600輛
▲ 台灣福斯汽車創單月銷售新高！Volkswagen 七月掛牌數超過1,600輛

2GameSome - 有車賞

2021-07-31 11:55:01

台灣福斯汽車七月掛牌數創新紀錄，締造單月超過 1,600 輛成績，Tiguan 單月掛牌數超過千輛，突破歷史新高；同時全新 Golf上市以來討論熱度不斷，搭載首次導入台灣的 48V 輕油電動力系統，油耗最佳可達 20.5km/L。230 eTSI Life 和 230 eTSI 智能特仕版現正享有上市新動優惠價價 96.8 萬與 100.8 萬。

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全新 Golf 全車系共九車型包含  230 eTSI三車型、280 eTSI 雙車型、Golf 8 GTI 雙車型和 Golf 8 Variant 雙車型。230 eTSI 與 280 eTSI 車型搭載 48V 輕油電動力系統，其中230 eTSI 車型不僅擁有低賦稅、20.5km/L 低油耗優勢，Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表、數位觸控燈組制面板、電子線傳式排檔系統皆為標配，更首度擁有 10 色可調的車室氛圍燈和雙層配置，另有手機無線充電裝置，並且支援 App-Connect 多媒體手機鏡射 （含 Apple CarPlay 與 Android Auto）；230 eTSI 智能特仕版除有主動式車道修正輔助系統、車道維持及偏移警示系統，更加入道路虛擬實境顯示功能，全方位守護行車安全。

入門 230 eTSI 車型即標配 Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表、智慧觸控面板，和 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統。
入門 230 eTSI 車型即標配 Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表、智慧觸控面板，和 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統。
230 eTSI 智能特仕版除有主動式車道修正輔助系統、車道維持及偏移警示系統，更加入道路虛擬實境顯示功能。
230 eTSI 智能特仕版除有主動式車道修正輔助系統、車道維持及偏移警示系統，更加入道路虛擬實境顯示功能。
台灣福斯汽車全車系適用四年新車品質保固，以及長里程彈性保養概念，更換機油周期延長至最長二年或最多 30,000 公里，搭配不定時提供各式優惠的福斯人禮遇計畫，消費者可把握入主 Volkswagen 車款的好機會。

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