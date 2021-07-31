台灣福斯汽車創單月銷售新高！Volkswagen 七月掛牌數超過1,600輛
台灣福斯汽車七月掛牌數創新紀錄，締造單月超過 1,600 輛成績，Tiguan 單月掛牌數超過千輛，突破歷史新高；同時全新 Golf上市以來討論熱度不斷，搭載首次導入台灣的 48V 輕油電動力系統，油耗最佳可達 20.5km/L。230 eTSI Life 和 230 eTSI 智能特仕版現正享有上市新動優惠價價 96.8 萬與 100.8 萬。
2GameSome - 有車賞
2021-07-31 11:55:01
全新 Golf 全車系共九車型包含 230 eTSI三車型、280 eTSI 雙車型、Golf 8 GTI 雙車型和 Golf 8 Variant 雙車型。230 eTSI 與 280 eTSI 車型搭載 48V 輕油電動力系統，其中230 eTSI 車型不僅擁有低賦稅、20.5km/L 低油耗優勢，Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表、數位觸控燈組制面板、電子線傳式排檔系統皆為標配，更首度擁有 10 色可調的車室氛圍燈和雙層配置，另有手機無線充電裝置，並且支援 App-Connect 多媒體手機鏡射 （含 Apple CarPlay 與 Android Auto）；230 eTSI 智能特仕版除有主動式車道修正輔助系統、車道維持及偏移警示系統，更加入道路虛擬實境顯示功能，全方位守護行車安全。
台灣福斯汽車全車系適用四年新車品質保固，以及長里程彈性保養概念，更換機油周期延長至最長二年或最多 30,000 公里，搭配不定時提供各式優惠的福斯人禮遇計畫，消費者可把握入主 Volkswagen 車款的好機會。