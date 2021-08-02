▲ Yamaha 公司貨 YZF-R15 正式登台！售價新台幣 13.5 萬元

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YZF-R15 外觀造型源自 Yamaha MotoGP 廠車 YZR-M1，透過低風阻的空氣力學設計，搭配跑車感駕駛介面，營造重車級的視覺感受。YZF-R15 採用 155c.c. 水冷四行程高性能引擎， 搭載 DiASil 壓鑄鋁矽合金汽缸、鍛造活塞以及 VVA（Variable Valve Actuation）可變氣門揚程技術， 兼顧全速域優異輸出的同時，擁有七期能源效率一級表現。
承襲家族優異的性能血統，YZF-R15 配備多項進階操駕配備，包含與 YZF-R 系列上級車款相同的 Deltabox 車架、鋁合金後搖臂與多連桿式後懸吊，於高速時提供穩定的騎乘感；標配 282mm 前煞車碟盤與 ABS 防鎖死煞車系統，於減速時提供穩定的制動效果;滑動式離合器的設計，則提供輕盈、無壓力的操作手感。
2021 年式樣 YZF-R15 將提供 「Racing Blue 藍」單一車色。延續品牌著名的 Yamaha Racing Blue 配色，搭配同為藍色烤漆的前後輪框，在極具識別度的同時，呈現強烈的競技氛圍。
|機種名稱
|YZF-R15
|建議售價 (不含牌險、配件)
|135,000 元
|引擎形式
|155 c.c. 水冷4行程單汽缸 SOHC 4V
|馬力
|18.6 ps / 10,000 rpm
|扭力
|1.4 kg-m / 8,500 rpm
|頭燈
|LED
|尾燈
|LED
|碼表
|LCD
|車架形式
|Deltabox 輕量化高剛性車架
|前避震
|Φ41 mm 正立式前叉
|後避震
|中置式多連桿避震
|前煞車
|Φ282mm 單碟 + ABS
|後煞車
|Φ220mm 單碟 + ABS
|長x寬x高
|1,990 x 725 x 1,135 mm
|軸距
|1,325 mm
|座高
|815 mm
|裝備重量
|142 kg
|油箱容量
|11 公升
|前輪胎
|100/80 -17 M/C (52P)
|後輪胎
|140/70 -17 M/C (66H)