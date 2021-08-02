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Yamaha 公司貨 YZF-R15 正式登台！售價新台幣 13.5 萬元

▲ Yamaha 公司貨 YZF-R15 正式登台！售價新台幣 13.5 萬元
▲ Yamaha 公司貨 YZF-R15 正式登台！售價新台幣 13.5 萬元

2GameSome - 有車賞

2021-08-02 15:55:01

繼先前公布開放預購 YZF-R7 之後，Yamaha 再度為台灣的騎士帶來新消息，於今日（8/2）宣告正式引進 21 年式 YZF-R15 車型，售價為新台幣 13.5萬元，提供喜歡白牌仿賽的買家們除了先前的貿易商車水貨車型以外，另一個公司貨的選擇。上市初期提供全額貸 36 期 0 利率購車優惠，並提供「專屬證件皮套」、「R 系列專屬鑰匙圈」、「典藏 R 袖套」等三大交車禮，數量有限送完為止。

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YZF-R15 外觀造型源自 Yamaha MotoGP 廠車 YZR-M1，透過低風阻的空氣力學設計，搭配跑車感駕駛介面，營造重車級的視覺感受。YZF-R15 採用 155c.c. 水冷四行程高性能引擎， 搭載 DiASil 壓鑄鋁矽合金汽缸、鍛造活塞以及 VVA（Variable Valve Actuation）可變氣門揚程技術， 兼顧全速域優異輸出的同時，擁有七期能源效率一級表現。

承襲家族優異的性能血統，YZF-R15 配備多項進階操駕配備，包含與 YZF-R 系列上級車款相同的 Deltabox 車架、鋁合金後搖臂與多連桿式後懸吊，於高速時提供穩定的騎乘感；標配 282mm 前煞車碟盤與 ABS 防鎖死煞車系統，於減速時提供穩定的制動效果;滑動式離合器的設計，則提供輕盈、無壓力的操作手感。

2021 年式樣 YZF-R15 將提供 「Racing Blue 藍」單一車色。延續品牌著名的 Yamaha Racing Blue 配色，搭配同為藍色烤漆的前後輪框，在極具識別度的同時，呈現強烈的競技氛圍。

機種名稱

YZF-R15

建議售價 (不含牌險、配件)

135,000 元

引擎形式

155 c.c. 水冷4行程單汽缸 SOHC 4V

馬力

18.6 ps / 10,000 rpm

扭力

1.4 kg-m / 8,500 rpm

頭燈

LED

尾燈

LED

碼表

LCD

車架形式

Deltabox 輕量化高剛性車架

前避震

Φ41 mm 正立式前叉

後避震

中置式多連桿避震

前煞車

Φ282mm 單碟 + ABS

後煞車

Φ220mm 單碟 + ABS

長x寬x高

1,990 x 725 x 1,135 mm

軸距

1,325 mm

座高

815 mm

裝備重量

142 kg

油箱容量

11 公升

前輪胎

100/80 -17 M/C (52P)

後輪胎

140/70 -17 M/C (66H)

 

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