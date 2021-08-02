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Luxgen 新推 URX ADAS 巡弋版 89.8 萬標配 ACC 與 AEB 輔助科技

▲ Luxgen 新推 URX ADAS 巡弋版 89.8 萬標配 ACC 與 AEB 輔助科技
▲ Luxgen 新推 URX ADAS 巡弋版 89.8 萬標配 ACC 與 AEB 輔助科技

2GameSome - 有車賞

2021-08-02 16:25:01

Luxgen 繼上個月（7/13）推出限量 100 台的 U6 GT 藍調倍適版 5 日完售好評追加後，於本月 Luxgen 再趁勢推出最超值的中大型國民旗艦休旅－「URX ADAS 巡弋版」，正式售價 89.8 萬元，本月入主還可再享解封價(1)優惠 79.8 萬元，讓台灣想要ACC、AEB 的休旅車買家能以不到 80 萬的預算擁有。

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自主研發5A智慧安全駕駛

Luxgen 特別針對旗下主力中大型休旅 URX 5 人座車款重新調整車型編成及售價，「URX ADAS 巡弋版」搭載 5A 智慧安全駕駛科技，包含：ADAS 先進駕駛輔助系統，結合原廠導航之 ARD 擴增實境抬頭顯示系統，更配置了 APA 自駕輔助以及 AR VIEW行車環景影像系統及 AI 自然語音秘書「小納」等行車安全功能。

URX ADAS 巡弋版配備了結合原廠導航之 ARD 擴增實境抬頭顯示系統。
URX ADAS 巡弋版配備了結合原廠導航之 ARD 擴增實境抬頭顯示系統。
Luxgen 特別與歐洲七大安全實驗室之一IDIADA 協力開發並通過嚴謹的安全驗證，並於台灣實地進行道路測試與調校，努力為台灣消費者量身訂做的 ADAS 先進駕駛輔助系統，涵蓋了 AEB 自動煞車輔助系統與 ACC 主動車距巡航系統等兩大功能；而為了因應台灣獨有的複雜路況，URX 所搭載的 ADAS 系統也是市場上第一款針對台灣路況進行在地化測試的產品。這套系統藉由位於前擋風玻璃內側中央最上端整合相機與雷達、全世界體積最小的 ISF 模組來判斷前方的行車狀態，並保持一定的安全車距。除此之外，透過採用單顆鏡頭和都卜勒雷達一體化的設計，實現更高的感應靈敏度，在 AEB 自動煞車輔助系統啟動下，所進行的各種行駛情境及路況測試中，能夠在較早的時間點實現最理想的控制。其他如 LDWS行車偏移偵測警示、APA 智駕輔助停車、BSD 盲點偵測及 MOD 移動物偵測等功能，都一併整合至主動安全系統之中。

與 IDIADA 協力為台灣消費者量身訂做的 ADAS 先進駕駛輔助系統，涵蓋了 AEB 自動煞車輔助系統與 ACC 主動車距巡航系統等兩大功能。
與 IDIADA 協力為台灣消費者量身訂做的 ADAS 先進駕駛輔助系統，涵蓋了 AEB 自動煞車輔助系統與 ACC 主動車距巡航系統等兩大功能。
「URX ADAS巡弋版」同步搭載多項智慧科技，諸 如 12 吋多功能 HD 觸控螢幕、AR Around View＋ 環車 AR 安全影像、Eagle View360 度環景影像、Alley View車頭雙側影像、Full Side View無盲點車側影像、Live Rear View後視 Live 影像、AR See-through ViewAR 底盤透視影像等多項前瞻科技配備，特別搭載「開門防撞系統」：當後方有來車時，除了螢幕顯示紅框外，還增設「警示音提醒」；下車時「延長影像顯示時間 5 分鐘」或下車後車門上鎖自動關閉；亦可「設定熄火時，門鎖是否開啟」。

URX ADAS巡弋版搭載 Eagle View＋360 度環景影像、APA 智駕輔助停車等科技配備。
URX ADAS巡弋版搭載 Eagle View＋360 度環景影像、APA 智駕輔助停車等科技配備。
兼顧駕馭樂趣與行車安全

全新 URX ADAS 巡弋版也搭載腳踢感應電動尾門，讓車主可透過手機、12 吋大螢幕或腳踢感應輕鬆的開啟或關閉尾門；URX 底盤動力系統搭載優化調校的新世代 1.8 升直列四缸 Twin Scroll Turbo 雙渦流渦輪增壓引擎，並配置 Sports mode 和 ECO Mode 節能輔助模式的第三代 AISIN 六速手自排變速箱。同步搭載 EPS 電子輔助轉向系統，針對轉向與駕駛手感上依國人需求與喜好進行調整。此外，URX 不僅搭載高剛性安全車體結構，更提供全車系標配 6 具輔助安全氣囊與 12 項主動安全配備，涵蓋了 ABS 防鎖定煞車系統、BAS 煞車輔助系統、EBD 電子煞車力道分配系統、ESC 動態車輛穩定系統、TCS 循跡防滑系統、ESS 急煞預警系統、BOS＋ 煞車優先系統、HBB液壓煞車增壓系統、HAS 斜坡起步輔助系統、電子智慧 EPB 剎車系統、TPMS 全時胎壓偵測系統、ASL 防爆衝裝置等多項安全配備。

全車系皆享現金紓困解封價最高省10

Luxgen 為回饋消費者的支持與肯定，本月入主 Luxgen URX ADAS 巡弋版可享解封價(1)優惠 79.8 萬元(建議售價 89.8 萬)，8/6 前完成領牌者再加碼贈送 2021 年（8-12 月）牌照稅與燃料費、新車領牌規費(2)，另外入主 Luxgen 全車系持續享有「現金紓困解封價 Luxgen 挺你守台灣」超值優惠方案(3)：即日起至 8/31（止，U6 GT 藍調倍適版解封價72.8 萬元(建議售價 82.8 萬元)、M7 智能影音八人座解封價 84.5 萬元(建議售價 94.5 萬元)，同時加碼免費升級 PM2.5 健康對策濾網(4)、終身免費返廠實施臭氧殺菌服務，現正入主 Luxgen 全車系優惠總價值超過 10 萬元！歡迎喜愛 Luxgen 的準車主們，歡迎至 LUXGEN官網預約 賞車、到府試乘以及線上賞車，或電洽客服專線 0800-588-088。

註1：解封價含政府舊換新 5 萬元，舊換新退稅補助詳細申請流程與優惠詳情請洽全國各汽車生活館。本月相關促銷方案實際內容由 Luxgen 經銷公司與行快科技股份有限公司依各車型制定並提供，且 Luxgen 經銷公司擁有最終修改與調整之權利。

註2：2021 年(8-12 月)牌照稅與燃料費、新車領牌規費的贈送方式請洽全國各汽車生活館。

註3：本促銷方案實際內容由 Luxgen 經銷公司與行快科技股份有限公司依各車型制定並提供，且 Luxgen 經銷公司擁有最終修改與調整之權利。

註4：PM2.5 健康對策濾網 1 片於交車時逕自安裝於車上。

註5：政府機關及專案批、標購者、租賃車不適用此購車優惠。

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