▲ Luxgen 新推 URX ADAS 巡弋版 89.8 萬標配 ACC 與 AEB 輔助科技

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自主研發5A智慧安全駕駛
Luxgen 特別針對旗下主力中大型休旅 URX 5 人座車款重新調整車型編成及售價，「URX ADAS 巡弋版」搭載 5A 智慧安全駕駛科技，包含：ADAS 先進駕駛輔助系統，結合原廠導航之 ARD 擴增實境抬頭顯示系統，更配置了 APA 自駕輔助以及 AR VIEW+ 行車環景影像系統及 AI 自然語音秘書「小納」等行車安全功能。
Luxgen 特別與歐洲七大安全實驗室之一IDIADA 協力開發並通過嚴謹的安全驗證，並於台灣實地進行道路測試與調校，努力為台灣消費者量身訂做的 ADAS 先進駕駛輔助系統，涵蓋了 AEB 自動煞車輔助系統與 ACC 主動車距巡航系統等兩大功能；而為了因應台灣獨有的複雜路況，URX 所搭載的 ADAS 系統也是市場上第一款針對台灣路況進行在地化測試的產品。這套系統藉由位於前擋風玻璃內側中央最上端整合相機與雷達、全世界體積最小的 ISF 模組來判斷前方的行車狀態，並保持一定的安全車距。除此之外，透過採用單顆鏡頭和都卜勒雷達一體化的設計，實現更高的感應靈敏度，在 AEB 自動煞車輔助系統啟動下，所進行的各種行駛情境及路況測試中，能夠在較早的時間點實現最理想的控制。其他如 LDWS+ 行車偏移偵測警示、APA 智駕輔助停車、BSD 盲點偵測及 MOD 移動物偵測等功能，都一併整合至主動安全系統之中。
「URX ADAS巡弋版」同步搭載多項智慧科技，諸 如 12 吋多功能 HD 觸控螢幕、AR Around View＋ 環車 AR 安全影像、Eagle View＋360 度環景影像、Alley View+ 車頭雙側影像、Full Side View+ 無盲點車側影像、Live Rear View+ 後視 Live 影像、AR See-through View＋AR 底盤透視影像等多項前瞻科技配備，特別搭載「開門防撞系統」：當後方有來車時，除了螢幕顯示紅框外，還增設「警示音提醒」；下車時「延長影像顯示時間 5 分鐘」或下車後車門上鎖自動關閉；亦可「設定熄火時，門鎖是否開啟」。
兼顧駕馭樂趣與行車安全
全新 URX ADAS 巡弋版也搭載腳踢感應電動尾門，讓車主可透過手機、12 吋大螢幕或腳踢感應輕鬆的開啟或關閉尾門；URX 底盤動力系統搭載優化調校的新世代 1.8 升直列四缸 Twin Scroll Turbo 雙渦流渦輪增壓引擎，並配置 Sports mode 和 ECO Mode 節能輔助模式的第三代 AISIN 六速手自排變速箱。同步搭載 EPS 電子輔助轉向系統，針對轉向與駕駛手感上依國人需求與喜好進行調整。此外，URX 不僅搭載高剛性安全車體結構，更提供全車系標配 6 具輔助安全氣囊與 12 項主動安全配備，涵蓋了 ABS 防鎖定煞車系統、BAS 煞車輔助系統、EBD 電子煞車力道分配系統、ESC 動態車輛穩定系統、TCS 循跡防滑系統、ESS 急煞預警系統、BOS＋ 煞車優先系統、HBB液壓煞車增壓系統、HAS 斜坡起步輔助系統、電子智慧 EPB 剎車系統、TPMS 全時胎壓偵測系統、ASL 防爆衝裝置等多項安全配備。
全車系皆享現金紓困解封價最高省10萬
Luxgen 為回饋消費者的支持與肯定，本月入主 Luxgen URX ADAS 巡弋版可享解封價(1)優惠 79.8 萬元(建議售價 89.8 萬)，8/6 前完成領牌者再加碼贈送 2021 年（8-12 月）牌照稅與燃料費、新車領牌規費(2)，另外入主 Luxgen 全車系持續享有「現金紓困解封價 Luxgen 挺你守台灣」超值優惠方案(3)：即日起至 8/31（二）止，U6 GT 藍調倍適版解封價72.8 萬元(建議售價 82.8 萬元)、M7 智能影音八人座解封價 84.5 萬元(建議售價 94.5 萬元)，同時加碼免費升級 PM2.5 健康對策濾網(4)、終身免費返廠實施臭氧殺菌服務，現正入主 Luxgen 全車系優惠總價值超過 10 萬元！歡迎喜愛 Luxgen 的準車主們，歡迎至 LUXGEN官網預約 賞車、到府試乘以及線上賞車，或電洽客服專線 0800-588-088。
註1：解封價含政府舊換新 5 萬元，舊換新退稅補助詳細申請流程與優惠詳情請洽全國各汽車生活館。本月相關促銷方案實際內容由 Luxgen 經銷公司與行快科技股份有限公司依各車型制定並提供，且 Luxgen 經銷公司擁有最終修改與調整之權利。
註2：2021 年(8-12 月)牌照稅與燃料費、新車領牌規費的贈送方式請洽全國各汽車生活館。
註3：本促銷方案實際內容由 Luxgen 經銷公司與行快科技股份有限公司依各車型制定並提供，且 Luxgen 經銷公司擁有最終修改與調整之權利。
註4：PM2.5 健康對策濾網 1 片於交車時逕自安裝於車上。
註5：政府機關及專案批、標購者、租賃車不適用此購車優惠。