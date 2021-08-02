特企／史上首次！海悅推出「千萬購屋金」協助首購族圓夢

海悅不畏疫情影響，為了協助首購族輕鬆買房，今年第三度海悅推出「圓夢成家計畫」於8月1日開跑，與以往不同，除了抽出五名百萬幸運得主外，首次加碼25名20萬得主，總購屋金累計高達千萬，用最實質的方式幫助預算不足的首購青年，期間限定購買海悅建案還有機會開走百萬名車，讓不少想要買房的民眾直呼賺很大！





我是廣告 請繼續往下閱讀

放寬抽獎資格納入「線上賞屋」，預計突破3萬名民眾參加

去年百萬購屋金活動，短短六個月吸引2.5萬名民眾參加，海悅看好下半年景氣，預計突破3萬名民眾參加。為了配合政府防疫政策，活動抽獎資格，除了案場賞屋外，更放寬資格將「線上賞屋」納入，民眾只要參觀海悅銷售建案，無論線上、線下賞屋，都有機會抱走百萬購屋金。去年百萬得主桃園林先生表示，當時接到百萬中獎通知時，腦筋一片空白！原本只是想要抽家電，沒想到運氣這麼好！他坦言：一個家庭雙薪賺一百萬不難，但要存一百萬很難，尤其是家中還有兩個小孩，真的很不容易！既然機會來了就要好好把握，百萬無論是拿來裝潢或是買傢俱，都非常好用！





百萬名車得主：這不是詐騙吧！ 民眾：我多希望被騙的是我

指定時間至海悅購屋並完成簽約購屋者即享抽Lexus百萬名車，介紹親友完成購屋資格再加倍！去年更特別企劃，邀請百萬名車得主試乘體驗！百萬名車得主黃姓夫婦表示，原本以為是行銷手法，沒想到這輩子的好運都用在這裡了！讓我開始相信有夢要追！





使用海悅卡、海悅幣，最高再享6萬折扣或享24期0利率

指定案場使用海悅國際聯名卡刷訂，最高享11,000現金回饋或24期0利率，活動期間刷購屋訂金單筆達10萬元以上，加碼再享家樂福1000元即享券，限量500份，還可搭配海悅幣買房折抵５萬。此外，今年也首次與PChome合作，8/2-9/7透過指定頁面預約且完成賞屋者，百萬購屋金和百萬名車中獎機率再加倍。



