FIM Enel MotoE™ World Cup首輛全電動Safety Car─BMW i4 M50亮相！

我是廣告 請繼續往下閱讀
FIM Enel MotoE™ World Cup是自2019年開始舉行的全電動機車大獎賽，每年舉行6-7場比賽，過去擔任Safety Car為BMW i8，隨著BMW全新電動跑車i4即將上市，全新的i4 M50 Safety Car將在8月15日於奧地利Red Bull Ring所舉辦的全電動機車比賽中登場，i4 M50於前、後軸各搭載一具電動馬達，總輸出最大馬力達400 kW/544 hp，並且採用由BMW M GmbH調教之底盤，提供優異操控，同時，BMW還為其開發了專屬聲浪，讓它駕馭時同樣可以血脈賁張。
BMW M GmbH 首席執行長 Markus Flasch 表示：「透過BMW i4 M50，我們進入全新時代，展現BMW M GmbH第一款全電動M跑車； 憑藉第一款 M純電車款，我們將對未來設立方向，極具運動性、高性能車輛和電氣化的融合是令人興奮的。我們在i4 M50上向世人展示了M GmbH的精髓，包括：典型M款車型精湛駕駛體驗，具備優異動力、運動性與動態表現，都同樣可以在電動車上實現。雖然這款量產版四門 Gran Coupé 將於秋季上市，但我們將在夏天就讓它在賽道上發表，沒有比 BMW i4 M50更適合擔任MotoE的Safety Car的車款了。」