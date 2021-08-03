▲ 1,132 萬起接單！Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 最快十月登台

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三芒星殿堂 最高客製化程度





採用 MAYBACH 專屬設計語彙，引擎蓋上獨特的鍍鉻線條前緣，豎立著三芒星標，與直柵式鍍鉻水箱護罩上緣的「MAYBACH」字樣相呼應。

5,469 mm 修長車身與 3,396 mm 超長軸距，打造殿堂級轎車格局。

Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 標配專屬「MAYBACH」介面的 12.3 吋 3D 儀表板與 Nappa 真皮方向盤，搭配直立式 12.8 吋 OLED 高畫質觸控螢幕，並結合 AR 擴增實境導航及抬頭顯示器。層峰買家專屬後座位置，提供三人沙發式後座或獨立雙後座兩種選擇，標配禮車套件及伸展型座椅，座椅傾倒最多至 43.5°。在全車採用 MAYBACH 豪華 Nappa 真皮的包覆之下，感受皮革細柔觸感，享受頭等艙級的尊榮禮遇。





全車採用豪華 Nappa 真皮包覆，搭配直立式 12.8 吋 OLED 高畫質觸控螢幕（圖為選配木質/真皮多功能方向盤）。

標配專屬「MAYBACH」介面的 12.3 吋 3D 數位儀表板與 Nappa 真皮方向盤。

Maybach S 580 4MATIC 提供三人沙發式後座或獨立雙後座兩種配置，打造頭等艙級的尊榮禮遇（圖為獨立雙後座）。

Burmester® 高階 4D 環場音響系統除了能營造出身歷其境的臨場感，主動降噪功能更打造專屬於後座乘客全心沉浸的靜謐空間。

以科技詮釋豪華





Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 運用主動環景式內裝照明，以 253 顆 LED燈巧妙與 MBUX 多媒體娛樂系統結合，帶來與車輛互動的全新體驗；後座亦全面搭載 MBUX 後座視聽娛樂系統及 MBUX 智能控制，後座乘客除了能使用手勢控制多項車內功能，例如燈光及遮陽簾，更只需揮揮手就能關上電動車門；Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 首次推出後座安全帶推送裝置，乘客坐進後座並關上車門後，便如同雙手奉上安全帶。





全新 Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 首次採用後座安全帶推送裝置。

Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 運用 E-ACTIVE BODY CONTROL 進階主動車身控制系統，主動式 48V 電控液壓避震器透過主動彎道側傾功能，可獨立控制每個車輪的懸吊阻尼特性，讓車輛朝彎道內側主動傾斜，有效防止側傾與顛簸，創新路面掃描功能提供精準預判，預先掃描前方道路起伏，於瞬間做出懸吊支柱調整，消弭任何不必要的小碎震，將舒適平穩的駕乘體驗提升全新等級。





MAYBACH 專屬駕駛模式



