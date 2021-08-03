1,132 萬起接單！Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 最快十月登台
全新 Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 即日起正式上市同步開放接單，預計最快今年十月到港、開始交車。共推出 15 種單色車漆；及全球限量生產供應 10 種 MAYBACH 專屬雙色車漆，建議售價新台幣 1,132 萬元起。
2GameSome - 有車賞
2021-08-03 16:55:01
三芒星殿堂 最高客製化程度Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 採用 MAYBACH 專屬設計語彙，車頭霸氣源自直柵式鍍鉻水箱護罩和大面積進氣口設計，貫穿引擎蓋的鍍鉻線條前緣，則豎立著三芒星標，與水箱護罩上緣的「MAYBACH」字樣相呼應，搭配多光束智慧型數位頭燈。側面望去，三角窗獨立位於 C 柱後的獨特造型；車尾之處則可見雙層設計鍍鉻後保桿與排氣尾飾管，標配 20 吋 Maybach 五輻式鍛造輪圈，呼應 Mercedes-Maybach Pullman 加長禮車的氣派格局。
Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 共提供 10 種銀粉漆、 5 種特殊漆可選；而極致奢華的象徵莫過於識別度極高的 MAYBACH 專屬雙色車漆，全球限量生產供應 10 種 MAYBACH 專屬雙色車漆，由專職工匠費時一週手工噴塗，使色塊間精準接合。（詳細訂購資訊請先與台灣賓士授權經銷商確認。）
後座買家專屬領域
Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 標配專屬「MAYBACH」介面的 12.3 吋 3D 儀表板與 Nappa 真皮方向盤，搭配直立式 12.8 吋 OLED 高畫質觸控螢幕，並結合 AR 擴增實境導航及抬頭顯示器。層峰買家專屬後座位置，提供三人沙發式後座或獨立雙後座兩種選擇，標配禮車套件及伸展型座椅，座椅傾倒最多至 43.5°。在全車採用 MAYBACH 豪華 Nappa 真皮的包覆之下，感受皮革細柔觸感，享受頭等艙級的尊榮禮遇。重視隔音效果的後座買家，亦可選配 Burmester® 高階4D環場音響系統，除了能感受 31 具高傳真喇叭的震撼音場，座椅內建的 8 支聲波傳感器還可隨音頻震動營造出身歷其境的 4D 臨場感，主動降噪功能更打造專屬於後座乘客的靜謐空間。
以科技詮釋豪華
Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 運用主動環景式內裝照明，以 253 顆 LED燈巧妙與 MBUX 多媒體娛樂系統結合，帶來與車輛互動的全新體驗；後座亦全面搭載 MBUX 後座視聽娛樂系統及 MBUX 智能控制，後座乘客除了能使用手勢控制多項車內功能，例如燈光及遮陽簾，更只需揮揮手就能關上電動車門；Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 首次推出後座安全帶推送裝置，乘客坐進後座並關上車門後，便如同雙手奉上安全帶。
Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 運用 E-ACTIVE BODY CONTROL 進階主動車身控制系統，主動式 48V 電控液壓避震器透過主動彎道側傾功能，可獨立控制每個車輪的懸吊阻尼特性，讓車輛朝彎道內側主動傾斜，有效防止側傾與顛簸，創新路面掃描功能提供精準預判，預先掃描前方道路起伏，於瞬間做出懸吊支柱調整，消弭任何不必要的小碎震，將舒適平穩的駕乘體驗提升全新等級。
MAYBACH 專屬駕駛模式Mercedes-Maybach S 580 4MATIC 所搭載 V 型八缸引擎，最大馬力 503 hp ，加上由 48V 高效輕油電系統提供額外 20hp 動力，創造零百加速4.8秒、時速 250 km/h 最高極速。結合 MAYBACH 專屬駕駛模式，車輛柔順地以二檔起步，確保乘坐的品質與舒適性。
【Mercedes-Maybach S 580 4MATIC簡易規格表】
車型
引擎
排氣量(c.c)
最大輸出
hp/Nm
變速箱
建議售價
(萬元起)
Mercedes-Maybach S 580 4MATIC
V8 BiTurbo＋
48V 高效輕油電系統
3,982
503 (+20) / 700
9G-TRONIC
九速手自排
1,132