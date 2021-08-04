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Audi全新RS 3 Sedan創7分40秒748紐柏林北環賽道Compact Cars最速成績！(影片)

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-08-04 01:55:20

Audi於日前發表全新世代RS 3車系，延續傳統搭載Audi引以為傲的2.5 TFSI直列五汽缸渦輪增壓引擎，擁有強大動能；而Audi在RS 3發表兩周後，再次對外宣布他們已派出RS 3 Sedan完成Nordschleife紐柏林北環賽道〈20.832 公里〉單圈成績挑戰任務，並創下7分40秒748成績！

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Audi可說是將直列五汽缸引擎發揮到最淋漓盡致的車廠，自1976年就做為Audi 100的主要動力來源，傳奇賽車Sport Quattro也是採用直列五汽缸渦輪增壓引擎，而當前自2010年以來連續九年（2010-2019）獲得「國際年度引擎」的2.5 TFSI直列五汽缸渦輪增壓引擎，獨特的1-2-4-5-3點火順序，造就獨有的引擎聲浪。

而該具引擎應用於最新的RS 3 Sedan上，擁有400PS最大馬力500Nm最大扭力，使其自靜止加速到100km/h只需3.8秒，極速可達290km/h；而這回紐柏林北環賽道單圈挑戰任務由車手Frank Stippler擔綱，並僅對應賽道使用Pirelli P Zero “Trofeo R”半熱熔胎，並有限的測試時間內創下成績；配置扭力分配系統的RS 3 Sedan可在對應不同彎道時，快速分配最適切地動力輸出至不同輪胎，讓RS 3 Sedan有更精確地動態表現，讓車輛過彎表現更趨近於中性，不會有轉向不足或過度的情況發生，讓車輛可以更快地加速出彎，以利創造更好的成績。

對照過往的成績，在紐柏林賽道官方的級距分類中，原先Compact Cars最佳成績是由被稱為最速前驅車的Renault Mégane R.S. Trophy-R所創下，單圈成績是7分45秒39，而這回RS 3 Sedan則快了將近5秒；另外，若與動力與定位更接近的車款相比，德國知名媒體「Sport Auto」在2020年以擁有421hp最大馬力、搭配4Matic四輪傳動系統的Mercedes-AMG A45 S進行測試，成績為7分48秒80，但其成績並非跑完20.832 公里全賽道的成績，基於安全，鈕柏林賽道官方調整了可測試距離，所以「Sport Auto」對Mercedes-AMG A45 S進行測試的距離較短，實際與全新RS 3 Sedan的差距可能會拉到10秒以上，而且Mercedes-AMG始終還是沒有正式以車廠身分派出A45 S前去挑戰。

其實，近期各單位公布的紐柏林北賽道單圈成績都會有一個20.832公里完整賽道的成績，以及縮短約200公尺的安全測試成績，兩者間大約會有5秒的差距，但妙得是在紐柏林官網所公布的級距最速單圈成績紀錄，卻也是登錄20.832 公里完整賽道的成績，至於目前量產車最速紀錄車款，是甫在七月前去挑戰、配上Manthey Performance Kit的Porsche 911 GT2 RS，成績為6分43秒300。

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