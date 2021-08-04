258萬起，全新BMW M135i / M235i Black Storm Edition黑暗裡耀眼登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
而為了滿足追求愛車在性能與外觀上更加卓越不凡、與眾不同的車迷朋友，BMW總代理汎德推出全新BMW M135i xDrive Black Storm Edition與M235i xDrive Gran Coupe Black Storm Edition。兩款車型以沉穩的全黑車身外觀搭配Black Storm Edition專屬獨有的尊榮配備，以及零百加速4.7秒/4.8秒的剽悍動力高調現身，有如與風競速、與夜比美的黑旋風般席捲車壇。
動感黝黑外觀套件 第一眼先綁架目光視線
無論是BMW M135i最受人喜愛的運動掀背造型或者是BMW M235i獨有的迷人流暢線條，披上經典的BMW Black Sapphire黑色車漆外觀後，更增添神祕又動感的跑格個性，同時Black Storm Edition搭配性能氣息十足的黑色高光澤3D立體網狀水箱護罩、黑色高光澤後視鏡外框，一出場就令人目不轉睛；而沿著寬闊的前下氣壩往車身方向凝視，黑色18吋M款專屬V幅式輪圈與藍色卡鉗，除了在視覺上更顯熱血奔騰，其耐熱抗衰竭的優異煞車系統讓車輛能在安全的情況下盡情展現強悍性能。
在車尾各有特色的這兩款車型中，M135i Black Storm Edition擁有兼具運動化外觀與優化空氣力學功能的黑色M款擾流尾翼及雙出黑色排氣尾管；M235i Black Storm Edition則是以最不容錯認的腰部折線與方形雙出尾管持續吸引眾人目光，而兩款Black Storm Edition車型專屬的車尾黑色車型銘牌，更刻劃出最獨樹一格的迷人風範。
專屬內裝與銘牌印記 再度感受M車主獨享尊榮禮遇
保有BMW一貫以駕駛者導向而設計的座艙空間中，Black Storm Edition延續著與外觀一致性的色調風格，在車室內換上有6種顏色變化且充滿神秘沉穩氛圍的Berlin光影飾板，搭配高質感Dakota真皮內裝、M雙前座跑車座椅及大量的M專屬語彙，營造出充滿競技動感的駕馭氛圍。突破內裝格局框架的中央鞍座面板上，以霧黑M Logo與Black Storm Edition 1/35標誌呈現的Black Storm Edition專屬獨有限量銘牌，為車主最不凡的尊榮印記。
全新BMW M135i與M235i Black Storm Edition除保有高科技的配備如iDrive7.0使用者介面、BMW ConnectedDrive智慧互聯駕駛服務、BMW智慧語音助理(BMW Intelligent Personal Assistant)等，新增標準配備的全彩車況抬頭顯示器，將旅程相關資訊投射在視線範圍內，讓熱愛操控的車主專注於前方路況的同時更能全心感受M Power帶來的極致駕馭樂趣。
享受極致性能與完美操控 最終沉迷M Power無與倫比的駕馭樂趣
不讓外表專美於前，BMW M135i與M235i Black Storm Edition搭載TwinPower Turbo直列4缸汽油引擎，經過全面的升級與調校，最大可達306匹馬力；同時Black Storm Edition全新升級的M Performance強化套件使得車身重量減輕約15公斤，輕量化的車體結構與強勁的心臟動力，讓這兩款車輛在0-100km/h加速各加快0.1秒，造就M135i xDrive Black Storm Edition 0-100km/h加速僅需4.7秒、M235i xDrive Gran Coupe Black Storm Edition 0-100km/h加速僅需4.8秒即可完成的佳績。
全新BMW M135i xDrive Black Storm Edition建議售價258萬元，M235i xDrive Gran Coupe Black Storm Edition建議售價268萬元，兩款車型在台各限量35輛，超越期待的多項配備勢必將引領同級距車款中的潮流新勢力。
全新BMW M135i 與M235i BLACK STORM EDITION建議售價：
| 車型
| 建議售價
| 升級配備
| M135i xDrive Black Storm Edition
| 258萬
| *M Performance強化套件
*Berlin光影飾板
*Dakota真皮內裝
*BMW Black Sapphire黑色車漆
*18吋M款專屬V幅式輪圈
*全彩車況抬頭顯示器
(配備總價值$136,000)
| M235i xDrive Gran Coupe Black Storm Edition
| 268萬