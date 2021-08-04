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老車不死只欠改造! Toyota在澳洲推出Land Cruiser 70周年紀念版

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-08-04 08:55:20

今年正逢Toyota Land Cruiser推出滿70周年，特別針對澳洲市場的Land Cruiser 70系列推出一款70周年紀念版，不僅在外觀上增添了些復古韻味，內裝飾板、皮革也比標準車型來的高檔，單廂及雙廂車型共限量生產600部，預計9月後開始交車。

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Toyota Land Cruiser推出至今已滿70周年，從早期的J20、J30系列一路進化到現在的J200甚至新一代的J300，甚至依據不同國家的用車環境還有許多衍伸車型，例如這次澳洲就為了慶祝Land Cruiser推出滿70周年，特別以當地限定的70車系推出一款70周年紀念版，在外觀除了換上顯眼Toyota字樣的復古造型水箱護罩，並將前保桿、頭燈框及葉子版皆換上黑色樣式，搭配深色五幅式輪圈讓整體看起來充滿濃厚的復古韻味；內裝則在原有架構下換上了木紋飾板及黑色皮革點綴，中控台也新增了置杯架及USB充電孔，並在排檔桿下方貼有限量版銘牌藉以區隔出其特殊身分。

動力部分未做調整仍以4.5升V8柴油引擎為主體，最大馬力為202匹，扭力峰值為430 Nm，變速系統僅有五速手排變速箱可選，若採用低檔為加上鎖定前、後差速器則可發揮約3,500公斤的拖曳能力，同時提供買家呼吸管作為標準配備，這款Land Cruiser 70th Anniversary版本僅限量生產600部，將有320部雙廂版、200部單廂版及80部雙門Wagon車型，售價從78,500澳幣起跳(約新台幣165萬)，預計9月份陸續交付至各經銷據點。

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