Subaru Wilderness增加新成員，預告Forester Wilderness即將現身
Subaru車型強調四輪驅動，對此針對越野客層成立Wilderness子品牌，並於2021年初推出越野性能更出色的Outback Wilderness，由於Outback與Forester銷售成績出色，因此在此之前就已計畫會推出Forester Wilderness，如今則釋出圖片預告Forester Wilderness即將登場。
Carture 車勢文化
2021-08-04 11:25:20
Subaru除以水平對臥引擎出名外，四輪驅動系統更是受到消費者喜愛與肯定，對此為了擴展客群與提升越野形象，Subaru則成立Wilderness子品牌，並於2021年初推出首款作品Outback Wilderness。與一般Outback不同，Outback Wilderness除配備更顯越野精神的外觀套件，離地高度、X-Mode越野模式與輪胎等都有進行調校升級。
Subaru除Outback外Forester亦是品牌另一銷售傑出車型，因此在此之前Subaru就有意推出Forester Wilderness，如今關於該車日前也釋出預告圖片，雖未明確說明車型，但各界都猜測就是Forester Wilderness。至於配備應會比照Outback Wilderness進行升級，且座艙也換改為橡膠踏墊達到防水耐髒效果。