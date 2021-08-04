▲ VW Golf 8 R & R Variant 195.8 萬起接單！22 年式 Tiguan R 205.8 萬開放預售

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Golf 8 R 擁有 R 專屬運動化前、後保桿造型、R 專屬車身同色跑車側裙和 R 專屬藍色煞車卡鉗，同時以水箱護罩藍色飾條、霧銀色後視鏡罩，尾門具備黑色大型後下擾流、廠徽下 R 徽飾和專屬運動化四出尾管，19 吋 Estoril R 專屬跑車輪圈展現俐落跑格氣息。在 Golf 8 R Variant 外觀則再加上鋁質車頂架、全景式電動天窗與 Easy Open 電動尾門（感應式自動開啟）。
The Golf 8 R / R Variant 在車室包含 R 專屬運動化真皮多功能觸控方向盤、R 專屬碳纖維紋中控台、車門飾板和金屬踏板，其中方向盤左側按鍵控制區提供特殊 R 按鍵，便於切換駕駛模式與獨特賽車模式，內裝同時採用首次導入的 R 專屬 Nappa Carbon / 碳纖維紋真皮跑車型座椅，椅面上藍色 R 徽飾搭配側邊腰靠佐藍色車縫線點綴，同時駕駛座具備電動調整含記憶功能，而雙前座均有通風加熱功能。此外，在數位化駕駛導向座艙的設計之下，Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表可顯示 R 專屬性能化儀表模式，內容可隨意調整所需資訊如 R 專屬 POWER 功率輸出 kW 和扭力值/扭力分配、G-Force、Bar 增壓值和賽道單圈計時，同時另增加獨家 R View，以 3D 模組顯示資訊且螢幕上方序列式轉速表，帶給駕駛者極具性能戰鬥化的駕駛氛圍。
其它數位化機能如全新 Discover Pro 10 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3），以MIB3 Advanced Tab 鏡面觸控面板，提供大螢幕清晰介面操作，並且支援無線 Apple CarPlay 及無線 Android Auto 功能、手機無線充電裝置及多重模式選擇的 30 色車室氛圍燈等皆為標配，同時可選配 HUD 抬頭顯示器（投影式）及 Harman Kardon 頂級環繞音響系統，此音響擁有 480 瓦輸出功率、10 支揚聲器與 12 聲道，以備強勁渾厚的中低音及多種音場設定，提供駕駛直覺化行車資訊和立體音域呈現。
Golf 8 R / R Variant 搭載 2.0 升 EA888 evo4 四缸渦輪增壓汽油引擎，能爆發最大馬力 320ps 和最大扭力42.8 kgm，搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱，五門掀背車型 0－100km 加速僅 4.7秒，極速可達250 km/h，展現超水準的性能數據。而R車款皆由Volkswagen R性能部門專責開發，並且於素有綠色地獄之稱的德國Nürburgring紐柏林賽道多次進行測試及調校，搭載 R 性能部門專門調校的 4 MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統、DCC 主動式底盤控制系統、動態齒比轉向輔助系統及懸吊降低 20mm 的 R 專屬運動化懸吊，在 4 MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統中的 R Performance 扭力分配系統，透過位於後軸的兩組多片式電子液壓離合器進行動態調整後輪輸出，單邊扭力分配最高可達 100%。透過首度加入具備駕駛學習功能的 VDM 車輛動態管理系統，整合 DCC 主動式底盤控制系統、R Performance 扭力分配系統及 XDS 主動式電子防滑差速器，可即時調整三方設定讓懸吊組尼快速調整對應路況。
Golf 8 R / R Variant 懸吊系統採用減輕 3 公斤的鋁合金副車架，且針對 DCC 主動式底盤控制系統和高性能煞車系統升級全新軟體，優化反應速率；後懸吊則具備重新設計與升級的控制臂托架及全新輪架，在前軸與後軸的懸吊彈簧回彈效率皆提升 10%，有效提升彎道循跡性和支撐度，充分對應最大馬力 320ps 的強悍性能。
台灣福斯汽車同步帶來 R Performance Package 提供 Golf 8 R選配，內容包含1「R Performance 專屬大型擾流尾翼」可提升後軸下壓力道，行駛更為穩定；2「Vmax」電子限速提高至 270 km/h；3新增「Drift Mode」 飄移模式，在過彎時外側車輪分配更多動力，同時延遲 ESC 介入時機；4新增「Special Mode」 紐柏林賽道模式，紐柏林賽道實地測試，針對 R Performance 扭力分配系統及 VDM 車輛動態管理系統特別調教，達到最佳賽道表現。擁有 R Performance Package 可完整解放 R 天生潛能，賦予車輛更多元化動態表現和及更高極限，提供駕駛者無窮盡的駕馭樂趣。
R 家族另一熱銷車款 Tiguan R推出後展現優異銷售佳績，2021年式配額全數售罄，台灣福斯汽車追加 2022 年式 Tiguan R，預售價 205.8 萬元，且帶來眾所期待的 Akrapovič 鈦合金蠍子管（限定 2022 年式新車選配），這是 Volkswagen R 和 Akrapovič 獨家合作開發，源自賽車科技，具備抗高溫、耐久特性，台灣福斯汽車提供 15.8 萬元選配價和原廠保固，其尾段採用鈦合金材質打造，除了重量較原廠規格減輕 7 公斤外，在高轉速和回壓聲浪更加混厚高亢和清脆響亮，且尾飾管採用雙邊四出造型附專屬銘牌。