劉兆玄《變法》出動女兒獻聲　炎柱、鄧不利多也來了

Podcast平台「好好聽FM」新上架播出網路廣播小說《變法Reform》，為作家上官鼎（劉兆玄）跨越政治、科幻小說格局的最新作品，配音陣容請到一線優秀聲音表演者，包括《鬼滅之刃劇場版—無限列車篇》要角「炎柱」配音的蔣鐵城、為動畫《豆豆先生》主角配音的夏治世、電影《哈利波特》的校長「鄧不利多」配音的孫中台，及動畫《我們這一家》為「橘子」配音的林美秀等，劉兆玄的女兒劉正薇曾是電視新聞主播，音色明亮甜美，這次也在劇中玩票性質飾演皇后一角。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-08-04 20:59:58
《變法》故事敘述距離地球1.58光年的塞美奇晶星球，有大氣層、有水，適合生命，星球上有一個科技帝國，為解決政治、社會問題尋求變法革新，擔任改革重任的人，竟是2000年前來到當時漢朝的一名女子與司馬遷所生的後代，以及台灣立法院的一名立委，他們同時也展開基因工程研發，因而使病毒外流造成大難。作家上官鼎，從發想到完成歷時一年，透過外星人，表達對政局、時事、生命、及環境的關懷。網路廣播小說現已在「好好聽FM」Podcast平台上架，周一到周五每天播出一集，共55集。 《變法》廣播小說製作，由「好好聽文創」監製，邀集資深聲音導演康殿宏擔任導播及主述，十幾位知名的一線專業聲音表演者演出作品角色；于正昇為知名動畫《灌籃高手》角色「櫻木花道」配音，《變法》中飾演劇中重要青壯派改革領袖「司馬永漢」；另配音員孫中台，飾演從台灣偷渡到星球的立法委員；蔣鐵城飾演男主角「烏沃」，從小孩演到有擔當的青年；《變法》中其他知名配音員還有家喻戶曉的「哆啦A夢」配音員陳美貞；韓劇《鬼怪》中為李棟旭飾演的「陰間使者」配音、韓劇《九尾狐傳》、《當你沉睡時》男主角配音的于正昌。