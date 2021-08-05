Pininfarina Battista量產版將在Monterey Car Week活動中揭曉

我是廣告 請繼續往下閱讀
上個月才介紹過Pininfarina的電動超跑Battista以紐約市為設計發想所打造的一款客製化車型，前年也曾為了慶祝創廠90周年推出輕量化版本的Battista Anniversario，不過這些都只是為了上市前作暖身，等了兩年終於將在本月12日正式量產，並選在本月Monterey Car Week festival活動中公開亮相，Automobili Pininfarina執行長Per Svantesson說到”我們很高興向客戶們展示這樣一輛美麗且具未來發展性的產品，尤其在創廠90周年之際推出更是別具意義。”
這次在活動中展示的Battista為正式販售之車型，外觀一如先前介紹採用未上漆的碳纖維車體作為外觀的最大特色，所搭載的四具電動馬達更是能送出1,900匹最大馬力，不到2秒便能加速至100 km/h，6秒內更是能衝上200 km/h，最高極速可達350 km/h，所裝配的120 kwh電池組可提供約500公里的行駛里程。另外活動中也將展示去年創廠90周年所發表的Battista Anniversario，外觀除了搭載有特製的空力套件及大型尾翼，特殊打造的輕量化輪圈也有效降低簧下重量，Battista正式量產後最快在年底前可交付給首批客戶。