休閒基因大進化─福斯商旅 Caddy Maxi TDI Life試駕

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福斯商旅Caddy 車系問世至今擁有近40年歷史，起初就是像台灣許多的發財車般，在大街小巷穿梭的商用車，是許多自營商的好幫手，但是這些自營商大多都是一車多用，即便買了輛以商用運載為主的車款，也得兼具日常使用，因此，類似Caddy這樣的歐系商用車系，通常也都會有對應家庭自用設定比重較重的車型，滿足車主的家用需求；但隨著近幾年休旅車風潮，福斯商旅也為Caddy加入了更多的休旅元素，讓Caddy從商用、家用，再增加休閒用基因，在台灣更是在市場中切出了一塊屬於自己的徳制家用休旅車的獨特區間。
然而經過近十年，福斯商旅終於在2020年推全新世代Caddy車系，相較於過去的Caddy，換上MQB平台與導入福斯家族新世代設計語彙的新Caddy，可真的是徹徹底底地完全脫胎換骨。外觀上看似輪廓與過去相似，但在細節處理上卻更接近一般乘用車概念，優秀的空氣動力設計，風阻係數僅Cd 0.30，同時透過車頭類電動車的封閉橫柵式樣黑色烤漆水箱護罩，搭配六角蜂巢設計的下氣壩，前衛感十足，也讓它更有年輕氣息，同時車側也利用更明顯的深刻腰線與外擴的輪拱，勾勒出顯眼肌肉感；最後車尾，無論直立尾燈或是尾門，都不是單純的平面設計，而是增加了向中心內凹的曲度，搭配LED光條尾燈（TDI Life版標配），讓車尾造型更具有層次，不再單調，整體搭配比起過往顯得更為討喜。
進入車內，中控台設計完全跳脫過去的單調，同時導入時下流行的數位與觸控控制介面，都向當前福斯的新世代車款看齊，頭燈控制開關改以駕駛座左側的數位觸控車燈組控制面板取代，中央的Composition 8.25吋觸控螢幕原廠影音系統，具結合APP-Connect手機多媒體連結功能，使用上十分便利，鞍座上將排檔介面改為與Golf，甚至是同集團Porsche新車相同的電子線傳式撥桿，並且配有按鍵式電子手煞車與AutoHold功能，鞍座前方則設有兩組Type-C插孔。另外，值得一提的是，雖然車內陳設大多還是採用塑料材質，但福斯商旅卻在不同區塊上以不同的壓花、壓紋來提升視覺上的質感與層次感，也算是相當用心。
然而空間依然才是Caddy Maxi強項，首先遍布全車各角落的置物空間，便於放置各種小物品，其中在中控台上緣也設有空間，並且還在靠駕駛側前方多設了一組12V電源，便於提供行車紀錄器或外接電器使用，經典的駕駛艙車頂置物區也依然保留，另外，在雙前座下方都設有抽屜式置物盒，完全不用擔心置物空間不足。
座椅配置上，依舊是傳統的三排七人座座椅配置，副駕駛座具備椅背折疊功能，可以將椅背往前放到增加置物縱深、另外第二排座椅則採4：6分離可調整椅背傾斜度、傾倒、翻摺與拆卸，第三排則同樣有翻倒與拆卸功能，而且無論後兩排可拆卸座椅的重量已較以往減輕，搬運起來相對省力一些，多變的座椅變化機能，車主可以視需求自行變化，最大容積可達3,105公升。同時，第二、三排座位都設有車頂出風口，第二排還配有雙Type C充電插座以及全車置杯架，以及前座椅背摺疊桌等配備，增加乘坐舒適性與機能性。
實際乘坐後座，第二排腿部空間與頭部空間必然十分充裕，不過少了前後滑移的調整機能略為可惜，所以連帶第三排座位的腿部空間也無法延展，但乘坐一名身高約170cm的成人仍不成問題，第三排椅背也少了後傾調整功能，不過劇院式的座椅安排，第三排視野相當寬廣，視覺的開闊度不錯，而後座兩排座位兩側也都有置杯架與置物空間。而另一個可惜之處是後座不具備車窗，若需要空氣流通時，就只能依靠前座車窗了。
而全新世代Caddy最大的轉變，就是搭載最新世代MQB轎式底盤，後懸吊配置全新設計的複合式圈狀彈簧系統，而不是過去為了載重而配置的葉片彈簧系統，舒適性與行路質感大幅精進，加上座艙設計接近現行福斯新車設計，整體駕駛起來與氛圍真的不再有前代車款仍存在的商用車跳動感，重心也比起同級車來的低，開起來與過彎時的動態很像是過去Golf Plus或Golf Sportsvan那種高頂化的掀背車，讓人更容易上手，同時，車內靜肅性也同樣獲得大幅度提升，休旅化可說是相當徹底，相較於過去的商車家用化或商車休閒化，改採MQB平台、這次試駕的新Caddy Maxi反而更像是休旅車微商用化，拉高了自用比重，於有需求時才兼任商業用途，當然若是商用比重高買家也還有Caddy Van可選。
動力系統部分試駕的車款搭載大家熟悉、並全新進化的EA288 Evo系列2.0 升 TDI渦輪增壓柴油，具備122ps/32.6kgm最大動力輸出，搭配7速雙離合器自手排變速系統，動力輸出相當線性且充裕，尤其是2000rpm到4000rpm的動力全輸出區間，動力更為飽滿，比以往輕量化的車重，也讓它跑起更是輕盈，且成熟度很高的TDI引擎，運轉精緻度也有高水準表現，同樣更合乎消費者對休旅車的要求。
全新的Caddy Maxi以更討喜的外型，以及更貼近日常與休閒使用的設定投入市場，在目前市面上五米內七人座休旅車選項不算多的情況下，頗有空間可以發揮，如果你喜歡德系車的紮實與務實感，又獨具自我風格，Caddy Maxi TDI Life會是個不錯的選擇。
| 福斯商旅 Caddy Maxi TDI Life規格表
| 長/寬/高(mm)
| 4853/1855/1836
| 軸距(mm)
| 2970
| 車重(kg)
| 1736
| 引擎型式
| L4 渦輪增壓柴油引擎
| 排氣量(c.c.)
| 1968
| 最大馬力(PS/rpm)
| 122/2,750-4,400
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 32.6/1600-2,500
| 變速系統
| 7速雙離合自手排
| 傳動型式
| 前輪驅動
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 固定軸+圈狀彈簧複合式
| 輪胎尺寸
| 215/55R17
| 平均油耗
| 20.2km/L
| 0~100km/h加速(秒)
| 11.8
| 售價
| 132.8萬元/上市心動價128.8萬元