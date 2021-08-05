企業捐贈空氣氧氣高流量混合器 提升桃園防疫醫療量能
桃園市議會李曉鐘副議長發起在地企業捐贈醫療器材提高防疫量能，今（5）日上午前往部立桃園醫院、聖保祿醫院及敏盛醫院，捐贈共8台空氣-氧氣高流量混合器（Air-Oxygen height flow Blender），供醫院醫療使用。李曉鐘表示，感謝桃園在地民間企業共同為防疫盡一份心力，捐贈價值超過100萬元。
記者李春台/桃園報導
2021-08-05 19:22:23
李曉鐘表示，桃園為國門第一關，在防疫期間承擔許多責任，桃園急救責任醫院收治許多新冠肺炎輕、重症病患，因此結合民間企業，並且特別先詢問醫院的需求後，分別捐贈部立桃園醫院3台、聖保祿醫院3台及敏盛醫院2台空氣-氧氣高流量混合器。相較於傳統氧氣治療，經加溫加濕的高流量氣體能提供穩定的氧氣濃度，維持患者氧合以及可作為拔除氣管內管後支持，提升病人舒適度。
李曉鐘也表示，桃園急救責任醫院不只收治許多新冠肺炎輕、重症病患，還協助社區採檢站，而在近2個月又接續投入疫苗接種工作，感謝第一線醫護人員堅守岡位，守護市民健康。捐贈現場分別由捐贈代表百川建設開發股份有限公司副總經理陳美福，受贈單位部立桃園醫院副院長王偉傑、聖保祿醫院董事長特助劉建志先生及敏盛醫院副院長姚維正代表受贈。
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