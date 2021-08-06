【試駕】新年式Mazda CX-9旗艦進化型，微進化 超有感

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設計過了一段時間就會被汰換，除了在時尚界汽車界亦是如此，隨著時間演進轉變與世代替換，汽車設計風格也會隨之進行更新，但Mazda Kodo魂動設計卻不受此限制，仿生的設計靈感，自然沒有多餘刻意造作的線條身形與鈑件剔透光影，即便已上市五年，於市場也非新鮮貨的CX-9，不僅沒有一絲老態，甚至還帶動此設計風潮。而21年式CX-9旗艦型當然仍以為此基礎，並於水箱護罩改以鈦銀格柵樣式，輪圈也配置20吋亮銀分割樣式，即使變更幅度微小，但所營造出的質感氣質卻能讓人回眸再三。
Mazda在外觀除擁有日式美學品味，車室座艙更體現日式匠藝，即便入門車型Mazda 2都有著同級僅有的出色質感，身為品牌旗艦的CX-9自當擁有更為精湛的高品質。坐進車艙即能感受到被溫潤氛圍所包圍，觸手可及的軟質飾板與皮革更營造出擁有媲美豪華品牌的質感品味。21年式CX-9旗艦車型於儀表平台配備格紋鋁質飾板妝點，於木質與皮革包覆座艙中散發冷冽質感，座椅部分採用Nappa真皮包覆，前座與第二排更加入菱格紋設計提升質感氛圍。在此鋪陳下搭配5,075mm車長與2,930mm軸距助益和底盤調校設定，所給予的行路感不僅穩定舒適，後座與第三排也能還擁有寬闊的乘坐感受。
除質感氛圍營造新年式車型也增加配備，在增加換檔撥片後檔位控制能得以更佳便利，另外對應手機連結部分也新增無線充電與無線Apple CarPlay，讓使用手機車室不再布滿雜亂充電線。
CX-9新年式車型於動力面並未進行調整，即便如此所搭載的動力系統仍是Mazda目前最討喜的配置，雖然搭載的2.5升渦輪引擎所衍生的稅金並非人人都能接受，但230hp/42.8kgm最大動力輸出卻能讓近2噸重的CX-9擁有相當迅速且輕盈的反應。不過CX-9畢竟是乘載家人出遊的七人座車型，因此不要奢想會有如性能鋼砲般衝勁，但整體表現應付各種用路環境與駕駛需求已綽綽有餘。
新年式CX-9旗艦型外觀更動幅度雖不明顯，配備僅增加Nappa菱格紋設計真皮座椅、無線充電與無線Apple CarPlay，儘管項目不多，但卻充分體現Mazda高級化，及讓使用者於操作更便利的有感轉變。