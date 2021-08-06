超真實「青春試煉」　桃青春專案青年局大玩互動體驗

桃園市政府警察局於暑期「青春專案」期間，規劃多項豐富網路活動，鼓勵青少年線上參與，今年更首次與桃園市政府青年事務局合作，洞察青少年流行脈動，跳脫框架以嶄新形式規劃「疫起青春試煉」互動體驗活動，邀請青少年於8月2日起來上線體驗。
記者李春台/桃園報導
2021-08-06 16:49:46
今年暑假保護青少年-青春專案，以「防制青少年接觸新興毒品、加入幫派、參與詐欺集團及網路賭博、避免兒少遭色情行業利用」等四大宣導主軸，結合最了解青少年族群的青年事務局跨局合作，針對15至24歲青少年及民眾設計「青春試煉」線上互動體驗，以「毒品濫用」、「詐騙車手」及「網路簽賭」設計情境故事，由體驗者化身不同背景的主角，透過劇情引導，體驗在成長路上受到挫折而走向犯罪，並導向不同的人生結果，這種貼近生活情境及身歷其境的體驗方式，讓青少年大呼跟以往警察局的宣導活動太不一樣了！
桃園市政府警察局局長陳國進指出，疫情期間青少年接觸網路社群的時間大幅增加，警察局為打擊網路不法行為，除加強網路巡邏查察外，更要透過青少年預防犯罪宣導，提升青少年對於犯罪的警戒，避免誤入毒品、網路賭博或詐騙的陷阱，這次與青年事務局跨局整合資源及辦理活動，展現從源頭防制青少年犯罪的決心。
這個活動於8月2日正式上線，為讓更多民眾重視新興毒品、網路賭博及詐騙車手等議題，警察局號召30位外送員化身青春宣導大使，結合新創技術團隊里程移動，於外送箱上安裝智能LED屏幕，在桃園市街道巷弄進行移動宣導，廣告一上路就吸引民眾駐足觀看，非常吸睛。
此外，參與本次「青春試煉」線上體驗活動，除能體驗精采設計的情境外，8/29前填寫資料還可參加抽獎，有機會抽中Airpods、知名連鎖餐券及超商禮券等好禮，更多資訊請上桃園市政府警察局粉絲專頁查詢（https://www.facebook.com/TaoyuanCPD）。
青春試煉互動網址：https://www.typdyouth.com/