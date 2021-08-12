手機門號轉帳　跨行轉帳一手罩

手機門號轉帳，讓您不再手滑輸錯帳號





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疫情升溫，零接觸支付生活大小事需求熱切，想轉帳給自己的親朋好友或社區團購的團主，卻記不住冗長的銀行帳號或常常手滑輸入錯誤帳號，「手機門號轉帳服務」提供簡便、快速的轉帳方式，讓您輸入收款人的手機號碼，即可輕鬆完成轉帳。





輕鬆三步驟設定，立即體驗「手機門號收款服務」





「手機門號轉帳服務」利用現行ATM系統為建構基礎，融合API新興技術，讓民眾透過開辦銀行的「行動銀行」、「網路銀行」或「ATM」等服務通路，將手機門號與銀行帳號綁定後，手機門號就可以成為收款帳號，現已有26家金融機構提供服務。





收款人現在只要透過簡單三步驟，1.登入金融機構服務通路，如「行動銀行」、2.同意服務條款、3.以手機門號註冊綁定金融帳號，即可開通使用。另外，轉帳給收款人前需確認收款人所屬金融機構是否已加入本服務，並且收款人已完成「手機號碼收款設定」，才能成功享受便捷的「手機門號轉帳服務」。





110/8/31前加入，多重好禮獎不完





110/8/31前，為了讓更多民眾體驗「手機門號轉帳服務」，臺灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、聯邦銀行、元大銀行、永豐銀行、玉山銀行、上海銀行等12家銀行存戶，首次完成「手機門號收款設定」，且成功轉帳至「手機門號」之轉出交易達2筆(含)以上，即可獲得30元回饋金！





時常在辦公室跟團、付才藝老師學費、和同事聚餐分攤轉帳的民眾，快加入「手機門號轉帳服務」，手機門號就是轉帳的銀行帳號，再也不用被一連串、不容易記住的銀行帳戶困擾!現在轉帳給身邊親朋好友，就能參加「轉帳高手」活動，8/31前每成功完成門號轉帳交易1筆50元(含)以上，即享有1次抽獎機會；每轉出帳戶最高可有10次抽獎機會。獎項除了Apple MacBook Air，Apple Watch外，另有現金5,000元、3,000元、1,000元及超商拿鐵等豐富獎項。





常收款的團購達人、包租公或是收錢收到數不完的民眾，再也不用提供長長銀行帳號，手機門號就是你的收款帳號。現在用手機門號轉帳收款，還可參與「收款達人」加碼活動，每完成手機門號收款50元(含)以上累積5筆，就有1次抽獎機會；每收款門號最高可享110次抽獎機會，獎項包括戴資穎代言的健身魔鏡、iPhone 12，現金10,000元、5,000元、3,000元、1,000元等。另外，只要同一「手機門號」收款交易中，超過50個不同的轉出帳號且收款筆數排行前三名，免抽獎再送台北101美食卡!



