口腔清潔不佳恐增染疫風險？醫教3招增強防疫力！

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潔牙不確實、牙周健康狀況不理想，有可能是肺炎惡化因素之一，有論文以我國健保資料統計發現，在12年的追蹤期內，定期接受牙周洗牙等健康控制的民眾，比起一般民眾的肺炎發生風險降低超過3成。另外，相較缺乏牙周治療的民眾，光是接受洗牙就能顯著降低3成肺炎風險，而接受進階牙周治療，像是皮瓣手術等，肺炎發生風險更是降低66%。
9成國人牙周損壞！未治療，肺炎風險大幅提升
為什麼沒有接受牙周健康控制的患者，感染肺炎機率比較高呢？台北市牙醫師公會陳彥廷顧問指出，台灣近9成民眾有各式各樣程度不同的牙周破壞，當牙周病的致病菌進入呼吸道時，會改變呼吸道黏膜上皮免疫系統、破壞上皮細胞保護。當保護被破壞，這時像是容易嗆到，或是感染機會高的風險族群，可能因此提高得到肺炎機率。另外，也有一篇研究發現，有牙周病的新冠肺炎患者，需要住加護病房以及必須使用人工呼吸的機率，分別是一般患者的3.54倍與4.57倍，而死亡率更高達8.81倍。
戴上隱形口罩 增強自我防疫力
無論疫情如何，民眾都應該正確潔牙，除了積極接種疫苗，也要落實口腔保潔，幫自己戴上隱形口罩，增強自我保護力。而小朋友，除了正確潔牙，也可透過牙齒塗氟、窩溝封填，強化隱形口罩的保護力。
若是已有牙周健康問題，應積極治療，做好口腔健康管理。陳彥廷顧問建議，一般表層破壞，可以超音波洗牙清除，除非牙根面遭到污染，才需進一步接受齒齦下刮除或是根面整平。少部分患者因為嚴重結構破壞、骨質破壞，則需要翻瓣或是再生手術。
廢牙冠回收再利用計畫 提煉金屬援助弱勢團體
如果有假牙的民眾，將不勘使用的假牙拆卸更換，不僅可以改善口腔健康，也能順手捐出廢牙冠。台北市牙醫師公會賴德欽理事長指出，假牙牙冠沒有一定的使用年限，若使用久了有不舒服、或是牙冠破損、不堪使用，甚至牙冠下的牙齒蛀掉，就必須拆卸舊牙冠，裝上新的牙冠。
過往，拆下來的廢棄牙冠，多會被當作醫療廢棄物丟棄。然而，大家可能不知道，除了全瓷牙冠，多數牙冠裡面其實含有金屬成份，雖然含量很少，但集結後可以提煉出一定數量的金屬。台北市牙醫師公會從民國9年開始，發起「廢牙冠回收再利用計畫」，將廢棄的牙冠清潔消毒後密封，再交由廠商協助提煉貴金屬，捐贈給需要援助的族群。希望此計畫未來能擴及其他縣市，能有更多診所加入公益回收行列，幫助更多需要協助的國人。
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