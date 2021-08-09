眼痛前中後代表什麼？如何改善？眼醫詳解：３情況速就醫！

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眼痛要看醫生嗎？醫：３情況盡速就醫！
王孟祺醫師表示，一般最常見的眼部疼痛如壓力、疲勞等所形成，如長時間工作、睡眠較少、壓力較大、眼鏡或隱形眼鏡度數驗配不佳、斜視等，這種情況通常額頭、眉毛、眼周較容易出現疲勞、悶痛、壓迫性疼痛等情形，通常調整生活工作習慣或度數調整便可改善，較無急迫性，但３種情況就應盡早就醫！ 外觀異常： 若從外觀觀察到眼球突出、無法閉起、無法轉動，就要擔心是否為眼窩疾病。眼皮下垂、無法張開，則可能為腦神經發生問題。而黑眼球一般而言為透明，若出現白斑伴隨疼痛就要盡早檢查，也可以用手機手電筒觀察瞳孔反射是否正常，如果瞳孔變太大或縮太小都得注意，這些情況虹彩炎、青光眼都可能出現。而額頭上若有出現成群的水泡，則可能是帶狀皰疹，眼部紅腫厲害則要小心蜂窩性組織炎，兩者若嚴重皆可能侵犯到眼部造成失明。 感覺異常： 在主觀的感覺上，視力模糊若較為短暫，一般可能乾燥造成。但若時間較長、且有彩虹般的光暈等，有可能是眼壓高或是角膜水腫造成的問題。若是視力變差、光線變暗、色彩感覺變差，則可能為視神經出現問題。眼痛伴隨頭痛、噁心、想吐、視力變差、發紅則要小心青光眼急性發作。若伴隨頭痛一般而言在睡覺時會漸漸舒緩，若睡覺特別痛、或睡醒特別痛則得留意腦部問。眼痛伴隨出現複視的情況，則可能有動眼神經麻痺的情況。 特殊族群： 除了上述情況之外，眼部外傷、近期眼部手術後，突然疼痛也需即早就醫，以避免感染或後續不可預期的問題。隱形眼鏡不當佩戴（過久或過夜配戴）造成眼睛疼痛，可能是角膜感染，也應盡早就醫，不可小覷。而高血壓、糖尿病患者，則要特別注意眼睛疼痛，因為病情控制不佳，可能造成眼部中風，引起新生血管性青光眼。 綜合上述，王孟祺醫師提醒，眼部疼痛若時間較長、次數頻繁、劇烈疼痛，或伴隨著其他主觀或外觀上異常，又或者本身為上述特殊族群者都應盡早檢查出原因並改善或治療。以慢性青光眼來說，若疼痛是因青光眼而起卻被忽略，拖久嚴重就可能造成失明。
眼痛別按眼球、亂點藥水！醫教４招助有助緩解。 許多民眾在眼睛疼痛的當下，常見會以按摩眼球、點眼藥水等方式改善，對此王孟祺醫師表示相當不建議。按摩眼球非常容易傷害眼部，或造成原本眼部的問題加劇，而在不知眼部疼痛原因為何的情況下點亂點眼藥水，眼藥水是藥物，各類眼藥水成分都會有所不同，此舉病急亂投藥，可能造成不可預期的影響，尤其是誤點類固醇或散瞳劑，反而有可能讓某些疾病病情惡化。 王孟祺醫師建議，眼睛疼痛的當下，若要按摩，可按摩眼眶骨骼處，而非按壓眼球本體，避免造成眼球傷害。而眼藥水則建議點沒有防腐劑的人工淚液，此方法是最為中性的作法，可改善部分的眼部不適，若無法改善也不會造成眼部負擔。 另外也可以進行冰敷或熱敷，判斷方式可先觀察是否為單純的疼痛或眼睛有出現發炎、腫脹。冰敷目的在於讓血管收縮，有助於改善腫脹、發炎的眼部疼痛。而熱敷則會促進血液循環，因此不適用於腫脹、發炎，以避免情況加劇，但可用於疲勞乾燥的情況，血液循環順暢，多數會有所改善。不過不論如何，這些方式僅作為當下趨緩，若有察覺情況不對勁，還是提醒務必盡早就醫，以確保眼部健康。
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