溏心蛋怎麼做更入味？婆媽曝「必學撇步」：大人小孩都愛

雞蛋料理方式非常多種，其中常見的像是水煮蛋、荷包蛋、蒸蛋等，不過也有不少人鍾愛「溏心蛋」，尤其是一口咬下，半熟的蛋黃便在口中化開，讓人既幸福又滿足；不過，溏心蛋要怎麼做才更入味呢？就有女網友曝「必學撇步」，貼文一出，掀起熱議。





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該名女網友在臉書社團《家常菜》發文，表示自己第一做溏心蛋這項料理，完成後自己和家人都吃過，覺得蠻好吃的，因此想分享一下簡單做法。





▲女網友分享自己做的溏心蛋。（圖／翻攝自《家常菜》）

能放一天以上會更入味

原PO也表示，雖然她看網路上是建議「4分20秒」，但因為家人喜歡吃熟一點，因此她才多煮了10秒。另外，她也提醒「新鮮蛋不好剝，要買回家放2-3天再煮，蛋會比較好剝，我開小水在水下剝，很好剝」。



