溏心蛋怎麼做更入味？婆媽曝「必學撇步」：大人小孩都愛
編輯中心/綜合報導
2021-08-09 11:08:03
雞蛋料理方式非常多種，其中常見的像是水煮蛋、荷包蛋、蒸蛋等，不過也有不少人鍾愛「溏心蛋」，尤其是一口咬下，半熟的蛋黃便在口中化開，讓人既幸福又滿足；不過，溏心蛋要怎麼做才更入味呢？就有女網友曝「必學撇步」，貼文一出，掀起熱議。
該名女網友在臉書社團《家常菜》發文，表示自己第一做溏心蛋這項料理，完成後自己和家人都吃過，覺得蠻好吃的，因此想分享一下簡單做法。第一「冷水放蛋＋鹽巴」，需要攪動蛋，當水滾後，轉中小火計時4分30秒，接著將蛋撈起，泡冰水5分鐘，即可剝殼；第二「醬汁」，需要2碗水、半碗醬油、一湯匙糖、一湯匙味淋、一湯匙米酒，將其煮開殺菌，接著待涼，便能放入剝好的蛋，再放入冰箱冷藏，最少6小時，若能放一天以上會更入味。
原PO也表示，雖然她看網路上是建議「4分20秒」，但因為家人喜歡吃熟一點，因此她才多煮了10秒。另外，她也提醒「新鮮蛋不好剝，要買回家放2-3天再煮，蛋會比較好剝，我開小水在水下剝，很好剝」。貼文一出，掀起熱議，「撈出馬上浸泡冷水這是重點喔」、「真的，這種熟度也是我家大人跟小孩都能接受的」、「泡冰開水，很好剝蛋殼」、「冰三天也很好吃，蛋黃會很誘人..」、「當早餐再配瓶豆漿，就可以飽足了」、「好棒，做的很好」。（編輯：郭佩蓉）