共享汽機車正夯！網友瘋推這品牌　還能租到當紅車款

過往傳統租借汽、機車的管道少、租借模式也比較固定，而大眾運輸工具能到達的地方有限，無法全面性滿足消費者需求，因此近年共享經濟逐漸成為風潮，透過便利app的共享租借服務，想要到戶外走走、解鎖秘境，或是採買大型家具改造居家風格，只需一支手機，通通都能助你實踐。而NOW民調為了能進一步了解網友們使用共享汽機車的心得，也實際進行網路民調大解密。





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▲網友曾使用過共享汽車的比例多達76.69%。（圖/NOW民調）

× ▲網友曾使用過共享汽車的比例多達76.69%。（圖/NOW民調）

根據NOW民調結果，網友曾使用過共享汽車的比例多達76.69%，顯見一般網友使用共享汽機車的經驗已經相當普及，網友票選首選品牌為擁有汽機車的iRent，認為該品牌「一個APP機車汽車都能租」、「可以跨市租還」、「服務範圍廣」，不僅在全台皆設有據點（汽車全台都有、機車亦涵蓋六都），主要城市還能隨租隨還，最能符合網友要求便利性的需求，因此iRent也獲得多數網友評選為好感度第一的品牌。





▲NOW民調更進一步調查，發現超過33.66%的網友都曾使用過iRent。（圖/NOW民調）

× ▲NOW民調更進一步調查，發現超過33.66%的網友都曾使用過iRent。（圖/NOW民調）

▲對於網友來說，同一個APP機車汽車都能租是非常便利的事。（圖/記者攝）

× ▲對於網友來說，同一個APP機車汽車都能租是非常便利的事。（圖/記者攝）

受到資訊快速傳播與近期疫情影響，越來越多人更重視生活品質，選擇及時把握當下。根據NOWnews民調顯示18.12%的人喜歡用共享汽機車的理由因為隨時用車很便利，且15.54%的人也認為24小時隨時租借也是吸引使用共享汽機車的原因此一，也因此只要有用車的理由就能優先想到共享汽機車，微解封的日子想外出透透氣，就能隨時出發也不用擔心與人連結。





▲臨時租車隨處可借是網友多數認為吸引的原因。（圖/NOW民調）

× ▲臨時租車隨處可借是網友多數認為吸引的原因。（圖/NOW民調）

後疫情時代，民眾搭乘大眾交通運輸頻率降低，遇到需要出門時，許多人改為租用共享汽機車，還可避免人潮群聚。因此有24.33%的網友遇到需要遠距離移動時最想使用共享汽機車，對於出差先搭大眾交通工具再使用共享汽機車是很方便的事。因此上班族也越來越習慣利用假日採買、或是規劃一日小旅行，作為忙碌生活的調劑！多人同時出遊不用擔心人潮，有多達20.96%的網友認為多人出遊需要大車會選擇共享汽車，且車款多元選擇性高，還可依照不同場合需求租用不同車款，非常方便。顯見租借共享汽機車作為代步工具，已成交通新趨勢。





▲對於出差先搭大眾交通工具再使用共享汽車是很方便的事。（圖/NOW民調）

× ▲對於出差先搭大眾交通工具再使用共享汽車是很方便的事。（圖/NOW民調）

此外，共享汽機車品牌若有提供最新款車款，有多達76.38%的人會提高租車的慾望，而現在iRent再創共享新話題，引進最受市場歡迎、剛問世便打破單一車款銷售紀錄的SUV話題車款 TOYOTA COROLLA CROSS，內部乘坐空間更加舒適，後行李廂空間寬敞，特別適合需要攜帶多件物品例如露營、採購、出差送貨等場合。尤其隨著疫情降溫，許多人都喜歡帶著全家大小到戶外透透氣，到野外露營、野餐，呼吸新鮮空氣，享受愜意的家庭休閒生活。現在只要提前預訂，就能租到這台兼具都會時尚外觀與SUV 大氣風格的最新神車，出門兜風不僅實用，更加拉風。





▲帶著全家大小，享受愜意的家庭休閒生活。(圖/記者攝)

× ▲帶著全家大小，享受愜意的家庭休閒生活。(圖/記者攝)

綜合上述，國內最大共享租車品牌iRent不僅提供汽、機車兩種選擇，交通工具更多元，其服務涵蓋範圍廣，以及租車站點更多，也都是網友票選好感度第一的因素。同時，導入現今最夯休旅神車Corolla Cross，期望帶給大家更美好的租車體驗。





看完了以上網路民調大解密，是否有些心動了呢? iRent宣布自8/5 -8/31，展開限時一個月的「iRent啟動新生活」新會員優惠專案，凡於活動期間內新加入的會員，即可獲得免費租車時數60分鐘。



