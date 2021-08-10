台灣愛滋戰「疫」系列報導---疫情下的愛滋防治

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愛滋篩檢人數下滑。防疫進度放緩？
其實，不只是外展服務受到影響；疫情影響之下，不少民眾視醫院為畏途，台灣愛滋病學會理事長洪健清醫師指出，到醫院接受匿名篩檢人數也明顯下滑。「以台大醫院為例，去年篩檢人數大約下滑25%」「到今年4月出現社區感染後，5、6月篩檢人數更是下滑四成。」他擔心，如此一來不僅可能造成疫情統計扭曲、也可能影響感染者自我防護。
他建議，高風險族群不妨多利用「居家篩檢」，掌握自身狀況。
其實，去年一份針對台灣、香港、日本等亞太十國高風險族群以及醫師的問卷調查便發現，因為疫情影響，亞太區平均只有65％感染者穩定回診，感染者維持相關檢測頻率也減少超過兩成，風險族群中、有將近一半減少篩檢頻率，連領藥以及預防性投藥（PrEP）也都呈現減少趨勢。
相較於亞太其他國家，洪健清醫師指出，「台灣感染者回診以及用藥情況還算穩定。」其中，領藥的部分，由於我國在社區藥局也可以領藥，甚至連滯留海外的感染者在這段時間也可以委由親友、甚至民間團體協助送藥，就是希望所有在治療中的感染者能維持穩定用藥、持續控制病毒量。也因此，絕大多數感染者即便在疫情期間也能穩定治療。「雖然感染者定期檢驗，在這段期間、確實也有將追蹤期間稍微拉長。但都是在控制穩定的前提下。」
除了病人不敢上醫院、影響篩檢意願，疫情期間的醫療人力調度、也導致部分例行的醫療服務緊縮、所幸仍未影響患者用藥。奇美醫院個管師古惠君就說，「covid19期間、部分醫院關閉夜診，奇美醫院因為一週還有兩天夜診，就會接到其他醫院要把病人轉過來、讓病人繼續拿藥。」
也因此，台灣在這波疫情中、防治工作明顯受到影響的就是「篩檢人數」！不過，洪健清醫師指出，「雖然到院篩檢人數下滑，不過，相同期間居家篩檢則沒有受到太多影響。」
由於居家篩檢只要上網訂購、選擇在家附近的超商取貨，就可在家利用試劑自我篩檢。雖然說在疫情期間要減少人與人之間的連結，但一旦有相關風險行為，洪健清建議不妨利用居家篩檢、了解自身狀況，畢竟「篩檢是治療的入口」，也是自我保護很重要一環。
到哪都讀健保卡…. 感染者就醫、用藥「壓力倍增」
除了篩檢、追蹤、治療、領藥之外，在台灣，HIV感染者在這波疫情當中，則因為「健保卡」擴充功能、意外受到另類波及。
為了讓醫師能夠掌握來診患者是否有接觸史、或是來自相對高風險地區，健保署在健保卡加上註記，到哪都要讀健保卡！而感染者的就醫用藥紀錄也在健保卡上。雖然說，台灣穩定用藥的感染者有超過95%病毒低到幾乎測不到，但「U＝U（測不到＝不傳染）」這件事，不要說一般老百姓，在醫院其他專科醫師也不一定知道。也因此，當到處都要讀健保卡時，成大醫院感染科李佳雯醫師說，「這對感染者來說，就是有點無所遁形的感覺。」
只能說，希望未來更多人能了解感染者吃藥可以保護身邊人，對感染者的信心和安全感都能提升。
以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。
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